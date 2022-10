Kernkraft, Kohle, Wasserstoff: Energieangebot ausweiten - ohne ideologische Scheuklappen

Teilen

Der Wegfall russischer Gaslieferungen lässt sich nicht vollständig durch andere Gasimporte ersetzen. Zur Sicherung der Energieversorgung muss die entstehende Lücke nun anders aufgefangen werden, schreibt Prof. Christoph M. Schmidt, Präsident des RWI, im Gastbeitrag. Dazu gehören kurzfristig längere Laufzeiten von Kohle- und Kernkraftwerken und längerfristig der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft.

Essen – Deutschland befindet sich in einer akuten Energiekrise. Zwar wurde sie durch ein von Dritten begangenes Unrecht, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, ausgelöst. Wir haben uns aber vor allem durch eigene Weichenstellungen in diese missliche Lage gebracht.

Es wird nun nicht ausreichen, die weggefallenen Importe russischen Gases zum Teil durch Gaslieferungen aus anderen Ländern zu ersetzen und den heimischen Gasverbrauch zu reduzieren. Vielmehr sollten wir bislang übertünchte Zielkonflikte endlich offen diskutieren. Möchten wir tatsächlich mit unserer Wirtschaft weg von fossilen Rohstoffen, ohne eine Deindustrialisierung zu riskieren? Dann müssen wir dem Ausstieg aus Energieträgern einen entsprechenden Einstieg in Alternativen entgegensetzen, der nicht nur auf dem Reißbrett, sondern in der Lebenswirklichkeit funktioniert.

