Energiepauschale: Jetzt gibt es das Geld auch für Studenten - doch der Weg ist steinig

Von: Amy Walker

Studierende warten noch immer auf die 200 Euro © Britta Pedersen/dpa/Symbolbild

Eigentlich sollten Studierende noch im Winter die 200 Euro Energiepauschale aus dem Entlastungspaket bekommen. Jetzt soll das Geld endlich ausgezahlt werden, aber die Hürden sind hoch.

Berlin - Studenten in Deutschland können ab 15. März endlich die 200 Euro aus dem dritten Entlastungspaket beantragen. Damit hat das Warten endlich ein Ende: Im September 2022 wurde Studierenden die Energiepauschale versprochen, damals hieß es aus dem Bildungsministerium, das Geld werde noch „im Winter“ ausgezahlt. Dann war monatelang nichts weiter zu hören, da eine digitale Plattform entwickelt werden musste, um das Geld zu beantragen. Jetzt ist die Plattform ist endlich fertig. Doch das Antragsverfahren ist kniffliger als erwartet.

Energiepauschale für Studenten: Antrag mit BundID, Online-Ausweis oder Elster-Zertifikat

Die Plattform für die Beantragung der 200 Euro ist schon online. Aber die Anträge können erst ab 15. März 2023 gestellt werden. Und die Voraussetzungen sind hoch. Alle Studierenden brauchen demnach ein Konto bei BundID. Um das Konto zu bekommen, muss man sich erst ausweisen können. Das geht entweder mit der Online-Ausweisfunktion oder mit einem persönlichen ELSTER-Zertifikat. Wenn man weder das eine, noch das andere hat, müssen Studierende erst einer dieser beiden Zugänge beantragen. Und damit geht das Bürokratie-Desaster erst los.

Alle neuen Personalausweise besitzen die Online-Ausweisfunktion. Allerdings muss sie erst im Bürgeramt aktiviert werden. Dort erhält man auch eine PIN zur Nutzung der Funktion. Wer diesen Weg gehen will, sollte sich also schon mal einen Termin beim Bürgeramt machen. Wer seine PIN vergessen hat, kann einen Rücksetzbrief beantragen.

Für alle EU-Bürgerinnen und Bürger, die keinen deutschen Ausweis haben, aber in Deutschland studieren, wird es noch spannender: Einige europäische Staaten haben eine ähnliche Onlineausweis-Funktion, die bei BundID funktionieren soll. Aber nicht alle EU-Staaten sind schon so weit. Wer zum Beispiel aus Finnland oder Polen kommt, muss also erst eine Unionsbürgerkarte (eID) beantragen. Welche Unterlagen dafür gebraucht werden? Erfährt man in der zuständigen Botschaft. Wer die Online-Ausweisfunktion aktiviert hat, muss dann noch die Identifizierung-App „AusweisApp2“ herunterladen.

Alternativ können Antragsteller auch auf ein ELSTER-Zertifikat setzen. Um es zu bekommen, braucht man eine steuerliche Identifikationsnummer. Wer noch keine hat, kann sich auch erstmal per Mail registrieren. Die Zugangsdaten zum ELSTER-Portal erhält man dann vom Finanzamt per Post.

Antrag für die 200 Euro: Zugangsdaten gibt es von der Hochschule

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung verspricht: „Wenn Sie sich bereits im Vorfeld ein BundID-Konto mit Online-Ausweisfunktion eingerichtet haben, benötigen Sie für den eigentlichen Antrag nur ein paar Minuten.“ Da das Antragsformular noch nicht freigeschaltet wurde, konnten wir dieses Versprechen noch nicht prüfen. Allerdings sind die Vorzeichen nicht besonders gut. Und: um den Antrag überhaupt stellen zu können, muss man noch auf Zugangsdaten warten. Die bekommt man von der Ausbildungsstätte, also der Hochschule oder der Universität, zugeschickt.

Energiepauschale: Antragsverfahren erntet Spott im Netz

Bei der Komplexität des Verfahrens ist es kaum verwunderlich, dass es Kritik und auch Spott gibt. Die Jusos der SPD bezeichnen das Prozedere als „Schlag ins Gesicht aller jungen Menschen.“

Andere spotten darüber, dass die meisten Studis schon im Rentenalter sind, wenn sie dann endlich das Geld bekommen. Es braucht nur das „Haar eines Einhorns“ um an das Geld zu kommen, schreibt ein anderer Nutzer.