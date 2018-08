Mann will mehrere Millionen von Südzucker - doch dazu kommt es nicht mehr

Ein Verdächtiger hat mit einem Schreiben den Mannheimer Konzern Südzucker erpresst. Der Mann drohte mit Enthüllungen. Eine Millionenzahlung sollte das abwenden, jetzt braucht es das nicht mehr.

Mannheim - Der 48-Jährige soll einer Firma aus Mannheim am 20. August einen Brief geschickt haben, in der er eine Zahlung von 2,2 Millionen Euro fordert. Sollte er das Geld nicht bekommen, droht er mit der Enthüllung von bisher nicht veröffentlichten Erkenntnissen hinsichtlich kartellrechtlicher Verstöße. Die Geldübergabe soll auf einem Parkplatz an der A6 erfolgen.

Durch offene und verdeckte Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg kann ein 48-jähriger Verdächtiger ermittelt, identifiziert und schließlich vergangenen Freitag am Übergabeort vorläufig festgenommen werden.

Wie das Unternehmen Südzucker auf MANNHEIM24-Anfrage bestätigt, wurde es zum Ziel des Erpressers:

„Wir können bestätigen, dass wir Opfer eines Erpressungsversuches wurden. Wir haben sofort die Polizei eingeschaltet und mit dieser vollumfänglich kooperiert, dies hat sicherlich zum Ermittlungserfolg beigetragen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir von weiteren Angaben absehen, um die laufenden Untersuchungen nicht zu gefährden.“

Auch weitere Firma erpresst

Die Südzucker AG ist der größte Zuckerproduzent der Welt und einer der größten Nahrungsmittelkonzerne Deutschlands.

Der Mann soll zudem in gleicher Art versucht haben, eine weitere Firma in der Metropolregion zu erpressen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde am Samstag Haftbefehl gegen den 48-Jährigen erlassen. Nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

