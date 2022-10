Eurowings: Pilotenstreik am Donnerstag trifft etwa jeden zweiten Flug

Von: Lisa Mayerhofer

Der für diesen Donnerstag geplante ganztägige Streik wird bei der Airline Eurowings voraussichtlich jeden zweiten Flug lahmlegen. Mehrere deutsche Flughäfen sind betroffen.

Köln – Eurowings-Passagiere müssen sich auf Probleme einstellen – die Piloten der Lufthansa-Tochter sind am Donnerstag (6. Oktober) zum Streik aufgerufen. Laut der Airline ist voraussichtlich etwa jeder zweite Flug von Eurowings betroffen. Flüge von Eurowings Europe seien vom Streik ausgenommen. Auch die Airline Eurowings Discover, die ab Frankfurt und München fliegt, sei nicht vom Streik betroffen, sagte ein Sprecher. Maximal ein Abflug von Frankfurt nach Pristina könnte am Donnerstag nicht stattfinden, hieß es.

Eurowings-Streik: Jeder zweite Flug am Donnerstag betroffen

Dagegen fällt am Donnerstag wohl mehr als jeder zweite Eurowings-Flug am Flughafen Stuttgart aus. Von 86 vorgesehenen Starts und Landungen mit Eurowings-Flügen wurden 54 gestrichen, teilte eine Flughafensprecherin am Mittwoch mit. Die anderen 32 blieben im Plan. Dadurch sei zu erwarten, dass es am Terminal ruhiger werde als sonst – betroffene Passagiere seien entweder umgebucht worden oder hätten Bahntickets bekommen. Auch der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ist einer Sprecherin zufolge von dem Streik betroffen: Der einzige Eurowings-Flug am Donnerstag Richtung Mallorca falle aus. Auch der Düsseldorfer Flughafen wird von dem Streik betroffen sein.

Die Fluggesellschaft geht davon aus, insgesamt „rund die Hälfte des normalen Flugprogramms durchführen zu können“. Die Airline könne dabei auch auf Partner der Lufthansa Gruppe zurückgreifen. Fluggäste wurden gebeten, sich fortlaufend über den Status ihres Fluges auf der Webseite www.eurowings.com oder über die Eurowings-Kunden-App zu informieren. Reisende, deren Flug streikbedingt ausfällt, sollten spätestens bis Mittwochnachmittag über Beförderungsalternativen informiert werden, hieß es in der Mitteilung

Eurowings kritisiert Streik als „unverantwortlich“

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte am Dienstag mitgeteilt, die Verhandlungen über den Manteltarifvertrag bei der Lufthansa-Tochter seien gescheitert. Eurowings kritisierte den angekündigten Streik als unverhältnismäßig und unverantwortlich.

Der VC geht es in dem Konflikt um bessere Arbeitsbedingungen. Eine zentrale Forderung ist die Entlastung der Mitarbeiter, beispielsweise durch eine Verringerung der maximalen Flugdienstzeiten sowie die Erhöhung der Ruhezeiten. Eurowings-Personalchef Kai Duve nannte die Forderungen „in Zeiten, in denen sich Millionen Menschen vor einem kalten Winter und der nächsten Heizkostenrechnung fürchten“ maßlos und gefährlich für die Zukunftsfähigkeit des Flugbetriebs und die Arbeitsplätze. (lma/dpa)