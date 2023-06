Zum achten Mal in Folge: EZB hebt Leitzinsen an

Von: Thomas Schmidtutz

Im Kampf gegen die anhaltend hohe Inflation zieht die Europäische Zentralbank die Zügel weiter an. Am Donnerstag erhöhten die Währungshüter die Leitzinsen erneut - zum achten Mal in Folge.

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) setzt ihren Zinserhöhungskurs im Kampf gegen die hohe Inflation fort. Sie hob am Donnerstag auf ihrer Zinssitzung in Frankfurt die Schlüsselsätze wie im Mai um 0,25 Prozentpunkte an. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, steigt somit von 3,25 auf 3,50 Prozent.



Mehr in Kürze (utz)