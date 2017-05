Ferrero eröffnet erstes Nutella-Café - bald auch in Deutschland?

Ferrero schafft es, mit seiner Nutella sehr viele Menschen glücklich zu machen. Und jetzt sogar noch ein bisschen glücklicher. Zumindest wenn man gerade zufällig in Chicago ist. Dort eröffnet das erste Nutella-Café.

Chicago - In dem ersten Nutella-Café, das Ferrero am 31. Mai nahe des Millenium Parks in Chicago eröffnen wird, sollen fast alle großen und kleinen Gerichte aus der Schokocreme bestehen. Wie das Marketingmagazin „Werben & Verkaufen“ (W&V) berichtet, sollen die Gäste in dem Café auch Nutella-Kleinigkeiten zum Mitnehmen kaufen können. Fans des Brotaufstrichs, die eine Reise nach Chicago planen - oder sich Anregungen für Rezepte holen wollen -, gelangen hier zur Speisekarte. Eine „authentische Nutella-Erfahrung“ wird den Gästen versprochen, was auch immer das genau bedeuten soll.

Ferrero wird seine Eröffnung natürlich groß in den sozialen Netzwerken feiern - unter dem Hashtag #NutellaCafeChicago.

In Deutschland gibt es zwar kein Nutella-Café von Ferrero, dafür aber eine kleine Nutella-Bar in München: Im Eataly am Viktualienmarkt, der großen Halle für italienische Feinkost in der Innenstadt, gibt es eine Theke, an der die Kunden Nutella-Crêpes und andere süße Sachen bestellen können.

Greenpeace schreibt 2016, Nutella sei „schmutzige Schokolade“

Greenpeace nannte die Nuss-Nougat-Creme Nutella von Ferrero im vergangenen Jahr „schmutzige Schokolade“. Der Grund wird vielen am Frühstückstisch den Appetit verderben. Doch Ferrero reagierte. Und lesen Sie hier, was das ZDF über Gesundheitsgefahren durch Nutella aufgedeckt hat.

Einfach selbstgemacht - die vegane Nutella-Alternative

sah