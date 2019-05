Erste Geburt auf Fahrt von Flixbus - Mädchen kriegt unglaubliches Geschenk

Auf der fahrt von Barcelona nach Brüssel brachte eine Frau eine gesunde Tochter zur Welt. Sanitäter kümmerten sich an einer Raststätte um die Mutter und ihr Baby.

Compiègne - Das Unternehmen Flixbus freut sich über die erste Geburt eines Babys an Bord eines seiner Busse. Das "glückliche Ereignis" habe sich vor etwa einer Woche in Frankreich bei einer Fernfahrt von Barcelona nach Brüssel ereignet, teilte Flixbus am Dienstag in München mit. Das kleine Mädchen namens Zenep sei auf einer Autobahnraststätte mit Hilfe von Sanitätern des Rettungsdiensts zur Welt gekommen. Es gehe allen gut.

Sanitäter halfen Mutter bei der Geburt im Bus

Nach Angaben des Unternehmens stoppten die beiden Fahrer eines örtlichen französischen Subunternehmens ihren mit 30 Passagieren besetzten Bus an der Raststätte bei Compiègne in Nordfrankreich, riefen den Rettungsdienst und kümmerten sich um die übrigen Insassen. Sanitäter halfen bei der Geburt im Bus und brachten Mutter und Kind in ein Krankenhaus.

Zenep darf bis zu ihrem 18. Geburtstag kostenlos mit Flixbus fahren

Alles sei problemlos verlaufen, teilte Flixbus mit. Die kleine Zenep dürfe bis zu ihrem 18. Geburtstag nun kostenlos mit den Bussen des Unternehmens fahren. Flixbus betreibt seit 2013 ein nationales und seit 2015 ein internationales Busnetz. Das unternehmen beförderte nach eigenen Angaben bisher mehr als hundert Millionen Passagiere.

