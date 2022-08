Gas-Umlage: Robert Habeck will umstrittene Regelung überarbeiten - „Werden Problem lösen“

Von: Patricia Huber

Die Gas-Umlage sorgt für Streit in der Ampel. Angesichts der aufbrandenden Kritik will Wirtschaftsminister Robert Habeck die Regelung nachbessern. Alle Informationen zur Gas-Krise im News-Ticker.

Update vom 29. August, 10.32 Uhr: In der Debatte um weitere Entlastungen angesichts der hohen Energiepreise fordert die Junge Union (JU) ein „Jugend-Energiegeld“ in Höhe von 500 Euro. „Es braucht viel mehr Unterstützung für Studenten und Azubis, die nur ein sehr geringes Einkommen haben“, sagte der JU-Vorsitzende Tilman Kuban in der Düsseldorfer Rheinischen Post. Bei der Energiepauschale der Regierung seien etwa die Studenten einfach vergessen worden.

„Das ist Politik gegen die Jungen. Gerade, wenn man das erste Mal in seiner eigenen Wohnung oder in einer WG lebt, ist die Preisentwicklung fatal“, kritisierte Kuban. Das Jugend-Energiegeld für dieses Jahr solle daher „500 Euro betragen für Studenten und Azubis, ohne Unterscheidung der Art der Ausbildung“, forderte er. „Das würde helfen, weil es eine zielgerichtete Maßnahme ist.“

Update vom 29. August, 9.45 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat eine Änderung der geplanten Gas-Umlage zugesagt. Mit der Korrektur soll verhindert werden, dass von dieser Abgabe der Privathaushalte und Industrie auch Unternehmen profitieren, die dies wirtschaftlich nicht benötigen. „Deswegen muss man jetzt hart an dem Problem arbeiten. Und das tun wir auch“, sagte der Grünen-Politiker am Sonntagabend im ZDF-„heute journal“. „Wir werden dieses Problem lösen.“ Die FDP fordert Korrekturen bis zur Regierungsklausur an diesem Dienstag.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr forderte, handwerkliche Fehler sollten bis zur Kabinettsklausur beseitigt werden. „Wir müssen aufpassen, dass staatliche Eingriffe die Energiekrise nicht verschlimmbessern“, sagte er Bild. Die Gasumlage dürfe keinesfalls zu Extrarenditen bei Unternehmen führen.

SPD-Chef Klingbeil drängt auf Nachbesserungen bei der Gas-Umlage

Erstmeldung vom 29. August, 9.22 Uhr: Berlin – SPD-Parteichef Lars Klingbeil dringt auf Korrekturen an der umstrittenen Gas-Umlage. Es gebe Fehlentwicklungen, sagte er am Montag im ARD-Morgenmagazin. Die Gas-Umlage sei begründet worden, um Insolvenzen in der Energieversorgung abzuwenden, und das sei auch richtig gewesen. „Jetzt sehen wir aber, dass Unternehmen diese Gas-Umlage beantragen, die Milliardengewinne machen“. Das sei „unanständige Trittbrettfahrerei“, kritisierte Klingbeil. Es gehe nicht, dass man Milliardengewinne mache und dann noch Milliarden-Steuergelder obendrauf bekommen wolle,

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) prüfe nun, ob sich das politisch ändern lasse, ansonsten müsse man gesetzgeberisch mit der Verordnung nacharbeiten, sagte Klingbeil. „Wenn der Wille da ist, wird man diese Fehlentwicklung auch korrigieren können.“

Gas-Umlage: So soll sie Energiekonzerne retten

Die Umlage aus Habecks Ministerium soll die wegen russischer Lieferkürzungen stark gestiegenen Kosten von Gas-Großimporteuren ausgleichen, um diese vor einer Pleite und das Energiesystem vor dem Kollaps zu bewahren. Alle Gaskunden sollen ab Oktober zusätzlich 2,4 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Kritisiert wird, dass auch Firmen profitieren könnten, denen es wirtschaftlich gut geht. Deshalb prüft die Bundesregierung nun Korrekturen, was juristisch allerdings kompliziert ist. Habeck hat eine Änderung der geplanten Gas-Umlage zugesagt. (dpa/ph)