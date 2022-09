Erneuter Lieferstopp für russisches Gas lässt Gaspreis explodieren - Dax unter Druck

Von: Patricia Huber, Thomas Schmidtutz

Der erneute Gaslieferstopp für russisches Gas über Nord Stream 1 treibt den Gaspreis erneut steil nach oben.

Dieser News-Ticker zur Gas-Krise wird laufend aktualisiert.

Update vom 5. September, 10.01 Uhr: Die Eskalation der Gaskrise hat den deutschen Aktienmarkt am Montag spürbar belastet. Der Dax büßte am Morgen 2,86 Prozent auf 12.677,59 Punkte ein. Am Freitag hatte die große Erleichterung nach dem jüngsten US-Arbeitsmarktbericht den deutschen Leitindex noch über die 13.000-Punkte-Marke gehievt. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel am Montag um 2,35 Prozent auf 24 569,65 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 2,3 Prozent.

Erstmeldung vom 5. September, 9.03 Uhr: Berlin – Der erneute Liefer-Stopp für russisches Gas hat zu einem weiteren sprunghaften Anstieg des Gaspreises geführt. Am Montagmorgen kletterte der viel beachtete Future für die Megawattstunde Gas an der niederländischen Börse in der Spitze um gut 30 Prozent auf 279 Euro und notierte gegen 10 Uhr immer noch bei 273 Euro.