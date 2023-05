„Globale Wirtschaft würde aus den Fugen geraten“: Gravierende Folgen bei Zahlungsausfall der USA

Von: Amy Walker

Die USA stehen vor dem Zahlungsausfall, wenn sich Demokraten und Republikaner nicht zusammenraufen. Die Folgen für die Weltwirtschaft wären gravierend. Eine Übersicht.

Washington – Endzeitstimmung in Washington: Das Finanzministerium warnt seit Tagen, dass es bald kein Geld mehr hat. Die zuständige Ministerin, Janet Yellen, sagt sogar, dass dem Staat ab 1. Juni das Geld ausgehen wird. Manche Ökonomen schätzen zwar, dass das Geld noch ein paar Wochen länger reichen würde, doch alle sind sich bei einer Sache einig: Wenn jetzt die Schuldenobergrenze nicht angehoben wird, rutscht die USA in eine Rezession – und zieht womöglich die ganze Welt mit in den Abgrund.

Das Problem wirkt für viele Menschen in Deutschland auf den ersten Blick kompliziert und weit weg. Doch die Folgen eines Zahlungsausfalls der USA würden bis zu uns schwappen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

Worum geht es beim Schuldenstreit genau?

In den USA sind die staatlichen Schulden durch eine gesetzliche Grenze gedeckelt. Diese Grenze muss in unregelmäßigen Abständen durch den Kongress angehoben werden. Das wurde seit dem Zweiten Weltkrieg ganze 102 Mal getan. Im Falle unterschiedlicher Mehrheiten in den Kongresskammern – Repräsentantenhaus und Senat – führt das häufig zu politischem Streit. So ist es auch jetzt. Das letzte Mal, als es zu heftigem Streit kam und der Zahlungsfall in letzter Minute abgewendet werden konnte, war 2011.

Das entsprechende Gesetz nennt einen konkreten Höchstbetrag für die US-Verschuldung - ein relativ starres Verfahren, das in kaum einem anderen Land der Welt üblich ist. Die Obergrenze beträgt aktuell 31,4 Billionen Dollar. Weil dieser Deckel bereits erreicht ist, können sich die Vereinigten Staaten nur noch mit einigen finanzpolitischen Kniffen - im Fachjargon „außerordentliche Maßnahmen“ genannt - über Wasser halten. Mit anderen Worten: Die Staatskasse ist fast leer.

Das US-Finanzministerium sagt, dass ab 1. Juni kein Geld mehr da sein wird. Analysten bei Goldman Sachs gehen von einem Zahlungsausfall am 8. oder 9. Juni aus. Wieder andere sehen noch etwas Luft bis zum 15. Juni. Aber nur, wenn der Staat bestimmte Zahlungen nicht mehr leistet, um Geld zu sparen. Das wären Sozialleistungen und Gesundheitsversicherungen – mit katastrophalen Folgen für die Bürgerinnen und Bürger.

„Es wird keinen Zahlungsausfall geben“, sagte Kevin McCarthy, Sprecher des US-Repräsentantenhauses. © Susan Walsh/AP/dpa

Wie würde der Zahlungsausfall Deutschland und die Welt treffen?

Die Vereinigten Staaten sind nicht nur die größte Volkswirtschaft der Welt, sondern auch der global wichtigste Schuldner. Amerikanische Staatsanleihen genießen international einen erstklassigen Ruf. Als Finanzanlage sind sie damit fast ohne Konkurrenz. Hierzu trägt nicht zuletzt die schiere Größe des US-Finanzmarkts bei. In der Folge genießt der amerikanische Dollar den Status einer faktischen Weltreservewährung. In vielen Handels- und Finanzgeschäften ist er zumindest kurzfristig nicht zu ersetzen. Gerät dieses System ins Wanken, drohen schwerwiegende wirtschaftliche Verwerfungen.

Wie genau die Folgen aussehen würden, ist aber schwer absehbar, da es noch nie passiert ist. Es ist ein Doomsday-Szenario, für das es kein vergleichbares Ereignis gibt. Als sicher gilt jedoch, dass der Zahlungsausfall das Vertrauen in den Dollar erschüttern würde. Die USA könnten in eine Rezession rutschen, das sich wie ein Lauffeuer auf die Weltwirtschaft ausbreitet.

„Die globalen Finanzmärkte und die Wirtschaft würden aus den Fugen geraten, und selbst wenn eine schnelle Lösung gefunden würde, würden die Amerikaner wahrscheinlich für Generationen für diesen Zahlungsausfall bezahlen“, fasst es Mark Zandi, Chefökonom der Ratingagentur Moody’s, noch im März zusammen.

Wie wahrscheinlich ist eine politische Einigung?

Die Vergangenheit zeigt, dass sich die Politiker in den USA bisher immer noch in letzter Minute zusammenraufen konnten. Doch solange keine Einigung in Sicht ist, kann die Unsicherheit Turbulenzen auf den Märkten verursachen. Ökonomen befürchten, dass sich die USA gerade in einer extrem prekären Lage befinden – und eine Rezession auch bei einer Einigung unausweichlich wird. Je länger sich der Streit hinzieht, desto wahrscheinlicher wird sie.

Gibt es keinen anderen Weg, den Zahlungsausfall abzuwenden?

Eigentlich nicht – es sei denn, die Finanzministerin Janet Yellen holt doch noch was aus der Trickkiste. Schon 2011 wurde über die Prägung einer „Eine-Billionen-Dollar-Münze“ diskutiert – was die Schuldenkrise mit einem Schlag beenden würde. Die Idee ist etwas irrsinnig, wird aber teilweise ernsthaft diskutiert: Das Finanzministerium darf nämlich Münzen aus Platin nach eigenem Ermessen prägen. Ist die Münze geprägt, könnte die USA mit ihr die eigenen Schulden zurückkaufen.

Mit Material der dpa