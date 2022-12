Grundsatzurteil gefällt: Resturlaub darf nicht einfach verfallen

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Es passiert immer wieder in Deutschland: Urlaub wird nicht rechtzeitig genommen und es wird gestritten, ob er damit verfallen ist. Nun gibt es ein Grundsatzurteil, das viele Arbeitnehmer freuen dürfte.

Erfurt – Es geht um stattliche 101 Urlaubstage – die hat eine Steuerfachangestellte aus Nordrhein-Westfalen wegen hoher Arbeitsbelastung über einen Zeitraum von mehreren Jahren nicht genommen. Ihr Arbeitgeber meint, der Urlaub sei verfallen und verjährt. Dagegen klagte die Frau – und ihr Fall zog große Kreise: Im September beschäftigte sich der Europäische Gerichtshof in Luxemburg damit, an diesem Dienstag das Bundesarbeitsgericht in Erfurt.

Grundsatzurteil: Urlaub darf nicht einfach so verfallen

Dazu fällte das Gericht jetzt ein Grundsatzurteil: Urlaub verjährt nicht automatisch nach drei Jahren. Das gilt, wenn Arbeitgeber ihre Beschäftigten nicht rechtzeitig auffordern, ihren Urlaub zu nehmen und sie vor einer drohenden Verjährung warnen, entschied das Bundesarbeitsgericht (9 AZR 266/20). Sein Grundsatzurteil hat Auswirkungen auf viele Arbeitnehmer in Deutschland, die über offene Urlaubsansprüche streiten, die teilweise Jahre zurückliegen. Es stärkt ihre Position.

„Oft ist das der Fall bei einem Jobwechsel oder wenn ein Arbeitsverhältnis aus einem anderen Grund aufgelöst wird“, sagt der Bonner Arbeitsrechtler Gregor Thüsing. Grundsätzlich galt bisher, dass Urlaub bei langwieriger Krankheit 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres verfalle. Nach drei Jahren verjähre Urlaub. Die deutsche Verjährungsfrist wird nun gekippt, wenn der Arbeitgeber passiv ist. Für ihn gilt die Informationspflicht – auch für Arbeitnehmer, die für lange Zeit erkrankt sind.

Urlaubsanspruch: Arbeitgeber müssen aktiv werden

Mit ihren Urteilen setzten die höchsten deutschen Arbeitsrichter Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) von September um, nachdem Arbeitgeber eine aktive Rolle spielen müssen und nicht zuschauen dürfen, wie Urlaubsansprüche erlöschen. Erfüllen sie diese Pflicht nicht, bleibe der Anspruch auf bezahlte Freizeit bestehen. (lma/dpa)