Hacker-Attacken auf deutsche Flughäfen: Mögliche Cyberangriffe stören Webseiten

Von: Thomas Schmidtutz

Hacker haben am Donnerstag offenbar die Internet-Seiten mehrerer deutscher Flughäfen attackiert.

Nürnberg/Düsseldorf - Die Internetauftritte verschiedener deutscher Flughäfen waren am Donnerstag gestört. So vermutete der Flughafen Nürnberg, dass es sich um einen Hackerangriff handelt, bei dem die Seite so viele Anfragen bekommt, dass sie zusammenbricht.

In Nordrhein-Westfalen waren Düsseldorf und Dortmund zeitweise betroffen. Die Fehlersuche lief dort noch. Die Website des Flughafens Erfurt-Weimar wurde abgeschaltet. Der Internetanbieter prüfe, ob es sich um einen Hackerangriff handele, sagte ein Sprecher. Auswirkungen auf den Luftverkehr insgesamt waren zunächst nicht bekannt.

Die Webseiten der beiden größten deutschen Airports in Frankfurt und München waren am Donnerstagvormittag hingegen erreichbar. (dpa/utz)