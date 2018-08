"Wenn du gruselige Atmosphäre liebst": Ist das Deutschlands irrste Stellenanzeige?

Ungewöhnliches Jobangebot

+ © HEIDELBERG24/Christian Roth Einmal im Leben Monster spielen – und dafür auch noch bezahlt werden? In Haßloch ist das möglich! © HEIDELBERG24/Christian Roth

So eine Jobbeschreibung hat Deutschland wohl noch nicht gesehen: In einer Stellenanzeige werden gruselige Typen gesucht. Was es mit dem ungewöhnlichen Jobangebot auf sich hat: