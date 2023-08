Kampf gegen Riesen-Inflation: Türkische Zentralbank hebt Leitzins überraschend stark

Der türkische Präsident Erdogan: Sein Wirtschafts- und Finanzkurs bisher stand massiv in der Kritik. © picture alliance/dpa/Turkish Presidency | -

Die Türkei kämpft gegen die ausufernde Inflation. Der bisherige Kurs des Präsidenten Erdogan stand massiv in der Kritik – nun ändert sein neues Finanzteam drastisch den Kurs.

Ankara – Die Notenbank der Türkei hat angesichts der hohen Inflation den Leitzins deutlich stärker als erwartet angehoben. Der Leitzins steigt um 7,5 Prozentpunkte auf 25,0 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag in Ankara nach ihrer geldpolitischen Sitzung mitteilte.

Türkische Zentralbank hebt Leitzins überraschend stark

Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Leitzins von 20,0 Prozent gerechnet. Es war die dritte Zinserhöhung in Folge. Der Leitzins liegt aber weiter unter der Inflationsrate, die im Juli auf 47,8 Prozent gestiegen war. „Jüngste Indikatoren deuten auf einen anhaltenden Anstieg des zugrunde liegenden Inflationstrends hin“, erklärte die Zentralbank.

Mit dem großen Zinsschritt am Donnerstag dürften die Notenbanker also auch versucht haben, ihre Entschlossenheit im Kampf gegen die hohe Inflation zu untermauern. Schließlich gelten höhere Zinsen nach gängiger Lehrmeinung als wirksame Maßnahme gegen hohe Inflationsraten. Die vor allem seit Mai im Wert nochmals deutlich gefallene türkische Lira legte am Devisenmarkt zu Euro und US-Dollar zu.

Analysten: Anhebung trägt die Handschrift von Erdogans neuem Finanzteam

Laut Analysten trage die unerwartet starke Anhebung die deutliche Handschrift des neuen wirtschaftspolitischen Teams der türkischen Regierung. Präsident Erdogan hatte selbst monatelang Zinserhöhungen verweigert und so viel Kritik einstecken müssen. Nach seinem Wahlsieg im Mai tauschte er dann die Führungsriege der türkischen Finanzpolitik aus, um endlich Erfolge gegen die hohe Inflation einzufahren.

Mit der Ernennung des neuen Finanzministers Simsek und der neuen Zentralbankchefin Erkan hofften auch Ökonomen auf eine deutliche Besserung der Lage, wurden aber zunächst enttäuscht, weil bisherige Erhöhungen der Zinsen moderater ausfielen als erwartet. (dpa, afp, lf)