Inflationsrate gönnt sich kleine Verschnaufpause - doch der Druck auf die EZB wächst

Von: Thomas Schmidtutz

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Der Preisauftrieb in Deutschland bleibt auch im Februar auf hohem Niveau. Der Druck auf die EZB steigt.

Wiesbaden - Die Inflation in Deutschland verharrt auf hohem Niveau. Die Verbraucherpreise lagen im Februar wie schon im Januar um 8,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch anhand erster Berechnungen mitteilte. Mehr in Kürze. (dpa/utz)