Kaufland überrascht Kunden mit dieser einschneidenden Änderung

Kaufland hat in einigen Filialen eine große Neuerung bei einzelnen Produkten eingeführt. Der Supermarkt ermutigt die Kunden, trotzdem zuzuschlagen.

Krumme Karotten, Äpfel mit Extra-Auswüchsen oder unförmige Kartoffeln: Solches Gemüse findet man in Supermärkten eher selten. Doch Kaufland will das nun ändern: Um Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, bietet der Konzern in einigen Filialen seit Montag Obst und Gemüse mit optischen Makeln an.

Kaufland will sinnvollen Anreiz geben: „Unperfektes“ Obst und Gemüse günstiger

Unter dem Titel „Die etwas Anderen“ sind die unperfekten Exemplare in den Verkauf gegangen. Damit Kunden einen Anreiz haben, statt makellosen Lebensmitteln die krummen Exemplare in den Einkaufskorb zu packen, sollen letztere deutlich günstiger als die einwandfreien Alternativen sein.

Doch das ist nicht die erste kreative Werbe-Aktion von des Konzerns. Mit reichlich Ironie bewarb Kaufland kürzlich ein Frischkäse-Produkt.

Video: Diese Produkte verschwinden aus den Kaufland-Regalen

Kaufland bietet „Die etwas Anderen“ zuerst testweise an

In einer dreimonatigen Testphase werden unperfekte Äpfel, Karotten und Kartoffeln zuerst in über 240 Filialen in Bayern, Baden-Württemberg, im Saarland sowie im südlichen Hessen und der Rheinland-Pfalz angeboten. Kommt das Konzept bei den Kunden gut an, sollen „Die etwas Anderen“ deutschlandweit in den Verkauf gehen. Zudem werde das Sortiment dann noch mit weiteren regionalen Obst- und Gemüsesorten ergänzt, heißt es in einer Pressemitteilung von Kaufland.

„Wir zeigen, dass ungewöhnliche Formen keine Auswirkung auf gesunde Lebensmittel und ihren Geschmack haben“, sagte Markus Mutz aus der Abteilung Einkauf Obst und Gemüse bei Kaufland. So sollen es frische und gesunde Lebensmittel künftig trotz optischer Makel auf die Teller der Kunden schaffen.

Krummes Gemüse hat es also mittlerweile, zumindest vorübergehend, ins Kaufland-Sortiment geschafft. Doch der Konzern nimmt derzeit auch viele beliebten Produkte aus seinem Angebot. Und ein weiteres beliebtes Produkt rief Kaufland kürzlich zurück. Es soll mit Keimen belastet sein.