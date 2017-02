Kommentar: Fragen beim Opel-Kauf

Den hessischen Grünen ist es zu verdanken, dass im Übernahme-Geschacher ein sehr wichtiger und fragwürdiger Aspekt größere Beachtung findet. Sollte der Verkauf vollzogen werden, würden nämlich nicht nur französische Manager über die Zukunft der deutschen Opel-Mitarbeiter entscheiden. Von Peter Schulte-Holtey

China würde erstmals direkten Zugriff auf deutsche Automobiltechnik erhalten. Bei PSA sind ja sowohl der französische Staat als auch der chinesische Staatskonzern Dongfeng beteiligt. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Mathias Wagner, ist auf der richtigen Fährte, wenn er grundsätzliche Fragen im Zusammenhang mit den Deal erörtern will. Denn tatsächlich ist es bemerkenswert, wenn in Deutschland beheimatete Konzerne in wachsender Zahl anderen Staaten gehören, die – wie es sich immer wieder belegen lässt – oft allein ihre nationalen Interessen verfolgen.

Wenn Opel jetzt verkauft wird, sollten also zwei wichtige Fragen erörtert werden: Welche strategische Bedeutung hat das Geschäft für die europäische Autoindustrie und wie wahrt Deutschland seine Interessen vor allem gegenüber China? Inzwischen ist ja eine wachsende Zahl deutscher Unternehmen unzufrieden mit der Öffnung chinesischer Märkte; für Ausländer bleiben sie in vielen Bereichen verschlossen. So schützt Peking auch seine Autobauer. Mit einem fairen Standortwettbewerb hat das nichts zu tun. Politikern und Unternehmern ist zwar zuzustimmen, wenn sie auch im Fall von Opel von einem normalen Vorgang in der freien Marktwirtschaft sprechen. Es sollte aber aus deutscher Sicht viel mehr beachtet werden, dass Weltwirtschaft kein Nullsummenspiel sein sollte, bei dem die eine Nation stets verliert, wenn die andere gewinnt.