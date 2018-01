Kommentar: Unmut über Riester-Rente

Bürger stehen oft im Regen

Sicher ist nur, dass die gesetzliche Rente nicht mehr sicher ist. Bürger, die sich dennoch auf sie verlassen, stehen im Alter vor einem großen Problem. Ihr Lebensabend lässt sich nicht mehr finanziell so gestalten wie in Zeiten des Erwerbslebens. Deshalb hat der Staat die Deutschen in die Verantwortung genommen – und sie im Regen stehen lassen. Von Marc Kuhn