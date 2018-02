Lidl baut Filialen um und löst damit ein nerviges Problem

Der Discounter Lidl baut seine Läden um, um den Kunden den Einkauf zu erleichtern. Gerade beim Thema Aktionsartikel.

Lidl bietet regelmäßig Angebote in seinen Filialen an. Viele Kunden bemängeln jedoch die Übersichtlichkeit und sofortige Auffindbarkeit der wöchentlichen Aktionsartikel. Dafür hat Lidl nun eine Lösung und sagt seit diesem Jahr „Schluss mit dem Durcheinander an Wühltischen“. Das teilte der Discounter auf Nachfrage dem Business Insider mit.

Lesen Sie auch: Lidl-Großauftrag für BMW

„Wir legen großen Wert darauf, unseren Kunden einen angenehmen und einfachen Einkauf zu ermöglich. Daher richten wir den Aufbau und die Anordnung der Produkte in unseren Filialen an den Bedürfnissen und Gewohnheiten der Kunden aus“, erklärt ein Sprecher des Discounters gegenüber Business Insider weiter. „Unsere wechselnden Aktionssortimente sind so platziert, dass wir für die Kunden eine gute Sichtbarkeit und Übersichtlichkeit erreichen.“

Produkt bekommen, obwohl es ausverkauft ist

Ein fester Standort für die Artikel und deutliche Hinweise auf Schildern sollen für Ordnung in den Filialen sorgen.

Lesen Sie auch: Lidl verkündet Mega-Veränderung bei Fleisch

Künftig will Lidl zudem vorbeugen: „Ist die Ware in den Filialen nicht mehr verfügbar, erhält der Kunde einen Code, mit dem er sie im Lidl-Onlineshop versandkostenfrei bestellen kann“, so die Pressestelle. Auch beim Kundenservice sei dieser Code zu erhalten.

Auch interessant: Ertappt! In diesem Aldi gibt es Produkte, die andere Kunden vergeblich suchen

mke, Video: Glomex





*merkur.de und tz.de gehört zum bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerk