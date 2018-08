Lidl greift absolutes Tabu-Thema im Netz auf - so reagieren die User

Der Discounter Lidl hat wieder einmal für Aufregung gesorgt. Dieses Mal griff die Supermarkt-Kette ein absolutes Tabu-Thema im Netz auf.

München - Sie hatte es zwar angekündigt und doch waren am Ende alle überrascht. Schon vor dem Start von Promi Big Brother 2018 hatte die Youtuberin Katja Krasavice überlegt: „Ich glaube, ich befriedige mich einfach die ganze Zeit selbst.“ Nach einigen pikanten Anspielungen hatte sie ihr Versprechen am vierten Tag der Reality-Show dann wahr gemacht.

Sie schlich sich ins Badezimmer und vergnügte sich mit dem Duschkopf in der Badewanne - dabei sahen ihr Millionen vor den Fernsehbildschirmen zu. Sogar die beiden Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp, die schon so einige Kandidaten erlebt haben, waren vom Verhalten von Krasavice schockiert.

Lidl greift Eklat bei Promi Big Brother mit witzigem Post auf

Nun greift der Discounter Lidl diesen TV-Eklat auf und nutzt ihn, um seine Produkte zu bewerben. Auf ihrer Instagram-Seite postete die Supermarkt-Kette einen Duschkopf mit der Unterschrift „Testergebnis: Befriedigend.“ Dazu sind Füße mit lackierten Zehnägeln zu sehen und Lidl schreibt dazu:

„Live im TV getestet - Den Duschspaß für Zuhause gibt es bei uns im Onlineshop.“ Eine klare Anspielung auf Katja Krasavices heißes Solo-Spiel. Auch die Hashtags des Posts weisen klar auf den Eklat bei Promi Big Brother 2018 hin. Die Nutzer jedenfalls finden den Post äußerst amüsant, obwohl ein Thema wie die Selbstbefriedigung zumindest in der Werbung bislang als absolutes Tabu-Thema galt.

Viele posten Lach-Smileys unter den Beitrag des Discounters. Der Nutzer „ijosh_hoffmann“ fragt: „Hmmm wäre diese ‚Handbrause‘ auch was für Katja Krasavic?“ Auch dieser Post ist mit einem Lach-Smiley versehen. Auch der Nutzer „xxxcinnamon“ ist begeistert: „Hab‘s zwar nicht geguckt, aber wie witzig ist das bitte?“

Weitere Kommentare bescheinigen der deutschen Instagram-Seite von Lidl besseren Humor als der schweizerischen Variante oder freuen sich einfach nur über den witzigen Post der Supermarkt-Kette. Der Beitrag kam also offenbar gut an und treibt so manchen User sogar zum nächsten Einkauf bei Lidl an. So schreibt der Nutzer „anianker“: „So viel Liebe in der Luft, ich geh morgen erstmal einkaufen. Wie gut, dass ich den Duschkopf schon habe.“Eine Antwort von Katja Krasavice auf diesen Post steht derzeit noch aus. Zuzutrauen ist es ihr aber allemal.

