Lidl eröffnet Mini-Laden - und hier läuft einiges anders

So sieht Lidls Mini-Filiale am Münchner Isartor aus.

Lidl eröffnet in einer deutschen Stadt seine erste Mini-Filiale und setzt damit auf ein neues Konzept: Laufkundschaft statt Wocheneinkauf. Deswegen ist hier auch einiges anders.

München - Beinahe wie bei Tante Emma: In München hat Deutschlands kleinste Lidl-Filiale eröffnet. 500 Quadratmeter misst das Lädchen in der Zweibrückenstraße, eine klassische Lidl-Filiale hat bis zu 1300 Quadratmeter. Anfang der Woche war die Eröffnung und sie ist Teil eines neuen Konzepts. Der Discounter will damit die Innenstädte erobern, wo Mieten hoch und Platzangebot knapp ist. Damit erreicht er die Konsumenten, die im Zentrum wohnen oder arbeiten und den Laden bequem per Fuß oder den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können.

+ Expresskassen statt Laufbänder im Münchner Mini-Lidl © Sebastian Widmann/Getty Images Lidl „Wir zeigen mit dieser Filiale, wie eine attraktive Einkaufsmöglichkeit und zuverlässige Versorgung in hochfrequentierte und dicht bebaute Lagen optimal integriert werden können", erklärt Alexander Thurn, Geschäftsleiter Immobilien bei Lidl Deutschland. Große Wocheneinkäufe sind hier kaum möglich, schon weil es - direkt in der Innenstadt in der Nähe des Münchner Isartors - keine Parkplätze gibt. Auch auf Einkaufswagen verzichtet der Discounter, sie würden auf engem Raum zwangsläufig zum Stau führen. Stattdessen können die Kunden ihre Waren in Körbe packen. Lange Kassenbänder sucht man hier ebenso vergeblich, die Mitarbeiter stehen direkt hinter Expresskassen. Der Fokus ist klar: Lidl setzt auf die Laufkundschaft, die zwischendurch oder auf dem Nachhauseweg noch schnell den unmittelbaren Bedarf decken will.

Mini-Lidl: 80 Prozent des Sortiments verfügbar

Weniger Platz bedeutet aber laut Lidl nicht weniger Auswahl. Eine besondere Anordnung einzelner Warengruppen soll eine hohe Artikelanzahl auf kleiner Fläche gewährleisten. Beispielsweise befinden sich Toast oder Knäckebrot in der neuen Filiale im gleichen Regal wie frische Backwaren, auch andere Warengruppen sind neu und platzsparend angeordnet. „Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden in jeder Filiale alles finden, was sie für die tägliche Versorgung benötigen. Daher bieten wir in dieser Filiale ein Sortiment an, das wir nur geringfügig reduziert haben“, sagt Thurn. Rund 80 Prozent des üblichen Sortiments soll hier verfügbar sein, das die Kunden auch von den anderen Filialen gewohnt sind.

Eine weitere Besonderheit des Minishops ist die Anlieferung: Die Ware wird durch den Eingang der Filiale geliefert, direkt auf die Verkaufsfläche gebracht und in die Regale eingeräumt. Durch eine tägliche Belieferung stellt Lidl die Warenverfügbarkeit sicher.

Rewe und Edeka waren schon vor Lidl da

Mit einem ähnlichen Konzept sind andere Einzelhändler schon länger präsent. Bei den Wettbewerbern heißt das beispielsweise "Rewe to go" oder "Edeka Express“. Rewe hat Mini-Filialen an Tankstellen. Auch Aldi bastelt angeblich derzeit an einem „Kleinflächenformat für City-Lagen“. Jetzt zieht Lidl nach – und das gleich doppelt. Bereits am 11. April will das Unternehmen seinen zweiten City-Laden in München eröffnen, in Schwabing an der Leopoldstraße.

vg