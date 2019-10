Flugbegleiter weiten Streik bei Lufthansa-Töchtern bis Mitternacht aus - Mehrere Flüge verschoben 

Zunächst sollte laut Ufo nur am Sonntag Vormittag bei den Lufthansa-Tochtergesellschaften gestreikt werden. Nun wird es Flugausfälle bis Mitternacht geben.

Update 15.40 Uhr: Offenbar gab es am Sonntag größeren Störungen im Flugverkehr durch den Streik bei den vier Lufthansa-Töchtern Eurowings, Germanwings, SunExpress und Cityline, der von der Flugbegleitergewerkschaft UFO ausgerufenen wurde. Ein Lufthansa-Sprecher sagte für die Cityline, es seien nur vereinzelt Flüge ausgefallen, vor allem in Frankfurt und München. Auch Germanwings und Eurowings sprachen von vereinzelten Flugstreichungen und Verspätungen. Bei SunExpress fiel zunächst kein Flug aus.

UFO hatte kurzfristig die Streikdauer auf 19 Stunden verlängert. Die Gewerkschaft teilte am frühen Sonntagmorgen mit, dass der zunächst für 05.00 bis 11.00 Uhr angekündigte Ausstand bis Mitternacht dauern solle. Die Lufthansa habe ihre Gangart verschärft, erklärte die Gewerkschaft zur Begründung für den längeren Streik. Der Konzern habe nicht mehr nur mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen, sondern auch mit Arbeitsplatzverlust gedroht.

Weitere Auswirkungen des Ufo-Streiks für Lufthansa-Töchter

Update 15.00 Uhr: Der Warnstreik der Kabinengewerkschaft Ufo wirkt sich auch auf den Flugbetrieb im Südwesten aus. Der Stuttgarter Flughafen listete am Sonntagnachmittag im Flugplan auf seiner Internetseite 20 gestrichene Abflüge auf. Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden und in Friedrichshafen war laut Webseite jeweils ein Flug betroffen.

Warnstreiks am Hamburger Flughafen und in Berlin Tegel bei Eurowings

Update 08.59 Uhr: Am Hamburger Flughafen sind am Sonntag wegen des Warnstreiks der Kabinengewerkschaft Ufo mehrere Flüge ausgefallen. Am frühen Morgen waren laut Flugplan insgesamt zwölf Abflüge und zwölf Ankünfte der Fluggesellschaft Eurowings gestrichen worden, darunter Flüge nach Neapel, Salzburg und Köln/Bonn.

Am Flughafen München sind am Sonntagmorgen wegen des Warnstreiks der Kabinengewerkschaft Ufo zunächst wenige Flüge ausgefallen. „Ungefähr zehn Verbindungen sind annulliert“, sagte ein Sprecher des Airports am frühen Morgen. „Das trifft zum Beispiel einen Eurowings-Flug nach Berlin.“ Größere Auswirkungen auf den Betrieb habe der Warnstreik bisher nicht. Das könnte sich im Laufe des Sonntages aber noch ändern.

An Berliner Flughäfen hat am Sonntagmorgen der angekündigte Warnstreik der Kabinengewerkschaft Ufo begonnen. Am Flughafen Tegel seien am Morgen 15 geplante Abflüge der Airline Eurowings ausgefallen, sagte eine Sprecherin der Berliner Flughäfen. „Im Moment ist die Hälfte der Abflüge (der Airline) betroffen.“ Außerdem fielen sieben geplante Ankünfte von Eurowings aus.

Lufthansa-Streik: Flugbegleiter verlängern Streik bei Lufthansa-Töchtern

Update 20. Oktober: Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat ihren Streik bei den Lufthansa-Töchtern Eurowings, Germanwings SunExpress und Cityline bis um Mitternacht verlängert. Daher seien am Sonntag nun alle Flüge der Lufthansa-Töchter von den Arbeitskämpfen betroffen, teilte die Gewerkschaft mit. Ursprünglich wollten die Flugbegleiter von 05.00 bis 11.00 Uhr streiken.

Die Lufthansa habe ihre Gangart verschärft, erklärte die Gewerkschaft zur Begründung für den längeren Streik. Der Konzern habe nicht mehr nur mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen, sondern auch mit Arbeitsplatzverlust gedroht.

Kurz nach Beginn des Streiks am Sonntagmorgen hatte der UFO-Vize-Vorsitzende Daniel Flohr der Nachrichtenagentur AFP gesagt, dass die Streikbeteiligung hoch sei. Es seien bereits mehrere Flüge verschoben worden. Ein Lufthansa-Sprecher dementierte aber auf Anfrage, dass es Auswirkungen durch den Streik gebe. "Wir sehen derzeit keine operativen Auswirkungen", sagte der Sprecher.

Lufthansa-Streik: Laut UFO „jederzeit möglich“

Update 19.Oktober, 15.35 Uhr: Die Flugbegleitergewerkschaft UFO droht nun doch wieder mit Streiks bei der Kernmarke Lufthansa. Streiks seien "wieder jederzeit möglich", teilte die Gewerkschaft am Samstag mit. Lufthansa habe zwar am Freitagnachmittag der Forderung nach mehr Gehalt nachgegeben, von UFO geforderte weitere Verhandlungen aber abgelehnt. "Lufthansa möchte uns bewusst provozieren", erklärte die Gewerkschaft. Dass die Lufthansa-Töchter SunExpress, Cityline, Eurowings und Germanwings am Sonntagmorgen bestreikt würden, hatte UFO bereits am Freitag bekräftigt.

Einen möglichen Zeitpunkt für die Bestreikung von Flügen der Lufthansa-Muttergesellschaft nannte UFO zunächst nicht.

Lufthansa-Streik: Nur Tochtergesellschaften wie Germanwings betroffen

Update vom 17. Oktober: Wie gestern Abend bekannt gegeben wurde wird der Lufthansa-Streik nicht ganz so groß ausfallen wie bisher gedacht, denn die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat ihren am Sonntagvormittag geplanten Streik abgesagt. Grund dafür: Die Lufthansa hatte am Freitag erklärt, sie werde das Gehalt der Flugbegleiter rückwirkend zum 1. Juli 2019 um 2,0 Prozent anheben. Damit habe der Konzern die Vergütungsforderung der UFO von 1,8 Prozent "übererfüllt", erklärte die Gewerkschaft.

Dennoch gibt es Ausnahmen beim Streik. Der Streik bei den Lufthansa-Töchtern SunExpress, Cityline, Eurowings und Germanwings sollen dagegen wie geplant stattfinden. Das Kabinenpersonal wird hier weiterhin zum zum Streik aufgerufen, wie Vize-Vorsitzende der UFO Daniel Flohr sagte. Der Ausstand soll von 05.00 bis 11.00 Uhr dauern. Betroffen seien rund 340 Maschinen.

Hinter dem Arbeitskampf steht ein erbitterter Streit zwischen UFO und der Lufthansa: Der Konzern zweifelt die Vertretungsbefugnis von UFO für das Kabinenpersonal an und sieht die "Gewerkschaftseigenschaft" ungeklärt. Aus Sicht des Unternehmens war die Gewerkschaft bei der Kündigung des Tarifvertrags nicht beschlussfähig. Hintergrund sind interne Konflikte bei UFO, denen mehrere Rücktritte und Nachberufungen von Vorstandsmitgliedern folgten.

Neues Flug-Chaos droht - Lufthansa droht Beschäftigten mit Konsequenzen

Update vom 16. Oktober: Vor dem angekündigten Streik der Flugbegleiter am Sonntag hat die Lufthansa einem Bericht zufolge streikwilligen Beschäftigten mit rechtlichen Konsequenzen gedroht. "Ihr Gehalt wird entsprechend gekürzt, und es werden im Nachgang weitere arbeitsrechtliche Maßnahmen geprüft", zitiert der Hessische Rundfunk aus einem internen Schreiben an die Mitarbeiter. Demnach würden Flugbegleiter, die nicht zum Dienst erscheinen, als streikend erfasst.

Lufthansa-Streik: Vorerst keine Änderungen am Flugangebot

Die Lufthansa zweifelt die Vertretungsbefugnis von UFO für das Kabinenpersonal an. Aus Sicht der Fluggesellschaft war die Gewerkschaft bei der Kündigung des Tarifvertrags nicht beschlussfähig. Hintergrund sind interne Konflikte bei UFO, denen mehrere Rücktritte und Nachberufungen von Vorstandsmitgliedern folgten.

Dem Bericht zufolge spricht die Lufthansa von einem "wilden Streik". Da die Gewerkschaft UFO derzeit nicht tariffähig sei, könne sie auch "keine Tarifverträge verhandeln oder unterzeichnen und auch nicht zu einem wie auch immer gearteten Streik aufrufen", heißt es dem Sender zufolge in der internen Mitteilung.

Einen Sonderflugplan plant die Airline demnach nicht, sie hatte bereits nach dem UFO-Aufruf vom Montag erklärt, ihr Flugangebot aufrecht erhalten zu wollen. In einem weiteren Schreiben ruft die Lufthansa dem Bericht zufolge deshalb Flugbegleiter zum freiwilligen Dienst am Sonntag auf.

Neues Flug-Chaos? Lufthansa soll am Sonntag bestreikt werden

Ursprungsmeldung vom 14. Oktober 2019: In dem schwelenden Streit zwischen dem Lufthansa-Konzern und der Flugbegleiter-Gewerkscahft Ufo droht ein weiterer Tiefpunkt: Die Flugbegleiter wollen am kommenden Sonntag, 20. Oktober 2019, in den Streik treten.

Gestreikt werden soll nach Informationen von ntv am Sonntag zwischen 6 Uhr und elf Uhr an den Standorten München und Frankfurt am Main. Dazu habe die Ufo ihre Angestellten aufgerufen.

Die Lufthansa lehnte zuvor Gespräche mit der Spartengewerkschaft seit Monaten ab. Sie hält den Vorstand der Gewerkschaft für nicht rechtmäßig.

Luftanhansa will gegen Streik vorgehen - Aufruf sein „rechtswidrig“

Der stellvertretende UFO-Vorsitzende Daniel Flohr sprach in einer Videobotschaft von einem "ungekannt langen Konflikt" und erklärte, weitere Streikaufrufe seien "jederzeit möglich". In der kommenden Woche werde über Urabstimmungen beraten, um zu "unbefristeten Arbeitskämpfen im gesamten Konzern" aufzurufen. Zugleich sagte Flohr, die Gewerkschaft bedaure den angekündigten Schritt.

+ Die Gewerkschaft Ufo ist bei Lufthansa weiterhin auf Streik-Kurs. Der Streik dauert den kompletten Sonntag © dpa / Oliver Berg

UFO fordert einen Tarifvertrag mit einer Lohnerhöhung von 1,8 Prozent. Die Gewerkschaft drängte nun die Arbeitgeber zur Rückkehr an den Verhandlungstisch.

Ein Sprecher der Lufthansa sagte, der Konzern halte die Streikaufrufe für "rechtswidrig" und prüfe "rechtliche Schritte". Ziel sei es, am Sonntag "unser volles Flugprogramm aufrechtzuerhalten".

