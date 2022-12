„Totales Chaos“ bei Tesla-Werk in Grünheide: Niemand will für Elon Musk arbeiten

Soll nun jemand behaupten man hätte dies nicht gewußt ? Hat die SPD und die Grünen weg gesehen als die Fakten zu diesem Laden auf den Tisch kamen ? Es gab doch genügend Berichte aus den USA wie Musk mit den Mitarbeitern umgeht. Auch die Gewerkschaft hat vorher gewußt dass er 20% unter Tarif bezahlt. Alles vergessen bei der SPD und den Grünen ? Was hat man getönt ? Wir schaffen was anderen in Deutschland nicht schaffen !!!! Dies sehen wir jetzt. Eine Auto und Batteriefabrik in einem Wasserschutzgebiet. Der Bevölkerung das Trinkwasser abgegraben und dann noch eine Milliarde Steuergelder hinter her geschoben. Die Autobauer in Deutschland bauen massiv Arbeitsplätze ab und Tesla wird mit Steuergeldern hoch subventioniert ? Aber erst heute geben einige Medien zu was da abgelaufen ist. Bisher hat man den sauberen Herrn aus den USA den Weg bereitet. Aber ist ja nichts Neues.