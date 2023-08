Nach chaotischen Szenen vor Filialen: Commerzbank stellt wieder Mitarbeiter ein

Von: Robert Wallenhauer

Commerzbank: Nachdem erst viele Filialen geschlossen wurden, werden jetzt wieder neue Mitarbeiter eingestellt. © Daniel Karmann/dpa

Die Commerzbank verkleinerte in den vergangenen Jahren ihr Filialnetz. Jetzt stellt die Bank neue Servicemitarbeiter ein. Sie sollen vor Ort erklären, wie das Online-Banking funktioniert.

Frankfurt/Düsseldorf – Die Commerzbank will wieder neue Filialmitarbeiter einstellen, nachdem sie in den vergangenen Jahren hunderte Zweigstellen geschlossen und Stellen gestrichen hatte. Die Wirtschaftswoche (WiWo) berichtete am Donnerstag unter Berufung auf Insider, das Institut wolle 90 neue Leute anwerben. Eine Banksprecherin sagte dem Blatt, es gehe um eine entsprechende Anzahl an „Servicemitarbeitern“ für „ausgewählte Standorte“. Die Stellen seien allerdings noch nicht im Internet ausgeschrieben.

Commerzbank-Filialen zu schnell geschlossen

In den vergangenen Monaten hatte es wiederholt Berichte über lange Schlangen vor den Zweigstellen der Commerzbank und erboste Kunden gegeben. Die neuen Mitarbeiter sollen nun „direkt vor Ort in die Gespräche“ gehen und den Kundinnen und Kunden zeigen, „wie das Onlinebanking funktioniert“, sagte die Sprecherin.

„Das Schließen von Filialen ging für viele Kunden zu schnell. Wir haben gelernt: Man muss die Kunden begleiten und ihnen Zeit geben, sich mit neuen Zugangswegen vertraut zu machen“, sagte Commerzbank-Privatkundenvorstand Thomas Schaufler schon im Dezember 2022 in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Viele Kunden wissen nicht, dass sie zahlreiche Anliegen online erledigen können“, sagte eine Sprecherin der Bank jetzt der Wirtschaftswoche.

Commerzbank: Frust bei Kunden und Mitarbeitern

Noch im April dieses Jahres berichtete die Frankfurter Neue Presse (FNP) über Beschwerden von Anwohnern über überfüllte Commerzbank-Filialen. Ein Sprecher des Konzerns wies damals darauf hin, dass man in einem „Transformationsprozess“ stecke: Viele Mitarbeiter seien nicht mehr vor Ort in den Filialen, sondern in Beratungscentern, wo sie telefonisch erreichbar sind. „Wir sprechen unsere Kunden gezielt auf die digitalen Angebote unserer Bank an. Zwei Drittel aller Anliegen, für die eine Filiale aufgesucht wird, können Kunden bequem selbst erledigen, online und mobil über unsere Banking-App“, betonte der Sprecher.

Ein verärgerter Kunde sagte der FNP: „Meine Sache ist das nicht mit der ständigen Tipperei von Codenummern und dem Online-Banking. Und am Telefon hat man oft lange automatische Ansagen und Warteschleifen.“ Auch die Commerzbank-Mitarbeiter in den Filialen seien genervt, schreibt die WiWo: Sie bekämen den Frust der Kunden ab. „Unser Vertrieb kotzt“, sagte eine Mitarbeiterin dem Wirtschaftsmagazin. (mit Material der AFP)