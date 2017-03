Nach Schlecker-Insolvenz: „Ihr Platz“ vor dem Aus

München - Die Auswahl an Drogerie-Märkten in Deutschland wird nochmal kleiner: „Ihr Platz“ schrumpft immer weiter und könnte im Laufe des Jahres ganz von der Karte verschwunden sein.

Der ehemalige „Seifenplatz“ kann offenbar der Konkurrenz von „dm“ und „Rossmann“ nicht standhalten. Wie das Manager-Magazin berichtet, steht die ehemalige Schlecker-Tochter vor dem Aus. Demnach schätzen Insider, dass „Ihr Platz“ im Laufe des Jahres endgültig vom Markt verschwunden sein könnte.

Nach Schlecker kam „Für Sie“

Während „dm“ weiter wächst, kämpft die Drogerie-Kette schon lange ums Überleben. Nach einer Insolvenz vor etwa zehn Jahren kaufte Schlecker das Unternehmen. 2012 ging Schlecker selbst pleite und die „Ihr Platz“-Filialen schlossen. Die Rewe-Einkaufsgenossenschaft „Für Sie“ kaufte die Markenrechte und versuchte die Drogerien mit Franchise-Nehmern wiederzubeleben. 70 Märkte von 60 Vertriebspartnern entstanden innerhalb eines Jahres. Einige „Schlecker“-Frauen sahen hier eine Chance und machten sich selbstständig - allerdings selten mit Erfolg.

Franchise-Konzept ein Nachteil

Inzwischen gibt es nur noch 15 Märkte, die das Kamillenblüten-Logo über der Eingangstüre haben. „Potenzial für „Ihr Platz“ wurde vor allem abseits der Ballungsräume in kleineren Städten und auf dem Land gesehen. Hier waren die Drogeriemärkte damals nicht übermäßig aktiv. „Das hat sich geändert“, zitiert das Manager-Magazin einen Unternehmens-Sprecher. „Rossmann“ und „dm“ dominieren das Drogerie- Geschäft. Laut Sprecher habe sich gezeigt, „dass das ,Ihr-Platz‘-Franchise-Konzept bei Preis, Einkauf und auf der Absatzseite im Wettbewerb ein Nachteil ist“. Im vergangenen Jahr sei das Konzept still beerdigt worden. Ebenso still endet wohl auch langsam die Geschichte des ehemaligen „Seifenplatz“.

scw