Sandwich-Rückruf bei Discounter: Verzehr kann im schlimmsten Fall tödlich sein

Wer beim Discounter Netto in der jüngeren Zeit ein Sandwich gekauft hat, sollte gut aufpassen: Das Produkt einer deutschen Marke hat möglicherweise ein falsches Mindesthaltbarkeits-Datum.

Maxhütte-Haidhof - Kunden, die zuletzt beim Discounter Netto eingekauft haben, sollten nun aufmerksam sein: Die bayerische Supermarkt-Kette muss ein Sandwich-Produkt zurückrufen, bei dessen Verzehr im schlimmsten Fall eine lebensbedrohliche Situation eintreten kann.

Betroffen von der Maßnahme ist das Produkt „Take Away“ und das ausschließlich in der Geschmacksrichtung „Schinken & Gouda“. Hersteller des belegten Brotes aus der Kühltheke ist das deutsche Unternehmen „freshcompany GmbH“ mit Sitz in Weinstadt/Baden-Württemberg. Die Firma produziert neben den Sandwiches auch Backwaren und Snacks.

Video: Sandwich-Rückruf bei Netto

Sandwich-Rückruf bei Netto: Daran ist das Produkt zu erkennen

Der Grund für den bundesweiten Rückruf ist ein falsch ausgewiesenes Mindesthaltbarkeits-Datum (MHD). Viele Produkte können nach Ablauf dieses Termins in der Regel noch verzehrt werden, wie Merkur.de* berichtet. Im Fall der aktuellen Rückruf-Aktion bei Netto ist dies jedoch nicht so. Demnach haben manche Ausführungen des Produktes in der 185-Gramm-Packung möglicherweise das Datum 25.05.2019 bezüglich der Haltbarkeit vermerkt, hierbei kann es sich jedoch um eine irrtümliche Angabe handeln.

Stattdessen soll die Ware bereits nach dem 24. April (Mittwoch) sicherheitshalber nicht mehr verzehrt werden, so die weiteren Informationen. Wer das Sandwich gekauft hat, kann es - auch ohne Kassenzettel - zurückgeben und bekommt den entsprechenden Preis zurückerstattet.

+ Für das Produkt „Take Away“ in der Sorte „Schinken & Gouda“ muss ein Rückruf durchgeführt werden. © freshcompany GmbH

Wie Produzent „freshcompany“ und Discounter Netto mitteilten, habe man das „Take Away“-Sandwich der Geschmacksrichtung „Schinken & Gouda“ bereits aus den Regalen entfernt und somit ist es nun nicht mehr zu kaufen.

Sandwich-Rückruf bei Netto: Verzehr für folgende Personen gefährlich

Die Folgen des Verzehrs von länger abgelaufenen Lebensmitteln können beim Menschen zuweilen gravierend sein: Nach Überschreitung des Verbrauchsdatums besteht die Gefahr, dass sich bei Lebensmitteln Keime bilden. Sie bedrohen die Gesundheit von Personen mit einem schwachen Immunsystem. Dazu gehören Schwangere, Neugeborene, oder auch ältere und kranke Menschen. Im schlimmsten Fall kann die Belastung durch die Keime sogar zum Tode führen.

