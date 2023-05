Christiane Benner: Nach über 130 Jahren soll erstmals eine Frau an die Spitze der IG Metall rücken

Von: Robert Wallenhauer

Teilen

Christiane Benner soll die erste Frau an der Spitze der IG Metall werden. Der Gewerkschafts-Vorstand und der scheidende Vorsitzende haben sie nominiert. Bisher war sie die stellvertretende Vorsitzende.

München/Frankfurt - Die IG Metall soll bald erstmals von einer Frau geführt werden. Der Vorstand der größten Einzelgewerkschaft in Deutschland nominierte die bisherige Stellvertreterin des scheidenden Vorsitzenden Jörg Hofmann, Christiane Benner, als Kandidatin für seine Nachfolge. Hofmann selbst habe die 55-jährige studierte Soziologin vorgeschlagen, teilte die IG Metall am Dienstag mit. Zum Zweiten Vorsitzenden soll Hauptkassierer Jürgen Kerner (56) aufsteigen, der unter anderem in den Aufsichtsräten von Siemens, Thyssenkrupp und MAN sitzt. Er gilt als bestens vernetzt und erfahren in Arbeitskämpfen. Seine Nachfolge als Finanzchef soll eine Frau antreten: Nadine Boguslawski (46), die zurzeit Erste Bevollmächtigte der Gewerkschaft in Stuttgart ist.

Eine Doppelspitze mit Benner und dem baden-württembergischen IG-Metall-Chef Roman Zitzelsberger, die ein Tauziehen um die künftige Führung verhindern sollte, hatte sich zerschlagen. Zitzelsberger erklärte vor kurzem aus gesundheitlichen Gründen seinen Verzicht auf einen Posten im Vorstand. Das Modell, für das die Satzung geändert hätte werden müssen, war im Vorstand und bei den Mitgliedern auf Skepsis gestoßen. Üblich ist in der Gewerkschaft, dass die Nummer zwei beim Ausscheiden des ersten Vorsitzenden aufrückt.

Christiane Benner bei einer Veranstaltung am 1. Mai 2022: Die ehemalige Vize-Vorsitzende wurde jetzt für den Chef-Posten nominiert. © Andreas Rosar/dpa

Christiane Benner sitzt im Aufsichtsrat von BMW und Continental

Benner ist seit 2015 Zweite Vorsitzende der mächtigen Industriegewerkschaft, für die sie seit 1997 arbeitet. Die gebürtige Aachenerin wirkte zuletzt vor allem nach innen. Zu ihren Aufgaben zählte die Mitgliedergewinnung bei Angestellten und Studierenden sowie die Arbeit der Gewerkschaft in den Betrieben. Ein wichtiges Thema, denn die IG Metall strebt eine stärkere Beteiligung ihrer rund 2,2 Millionen Mitglieder starken Basis an der Tarif- und Gewerkschaftspolitik an. Benner sitzt in den Aufsichtsräten von BMW und Continental. Bei dem Autozulieferer hat sie in den vergangenen Jahren den Umbau mitgestaltet, der mit dem Übergang zur Elektromobilität einhergeht und zu Einschnitten bei der Beschäftigung führt.

Die Spitze der IG Metall wird auf dem Gewerkschaftstag vom 22. bis 26. Oktober in Frankfurt neu gewählt. Hofmann nimmt aus Altersgründen den Hut. Mit ihm treten vier der bisher sieben Vorstandsmitglieder nicht mehr an. Der geschäftsführende Vorstand soll auf fünf Mitglieder verkleinert werden. Neu in das Gremium soll auch Ralf Reinstädtler einziehen, derzeit Erster Bevollmächtigter in der Saarpfalz. „Dieser Personalvorschlag verspricht trotz großer personeller Veränderungen Kontinuität“, sagte der scheidende Gewerkschaftschef Hofmann. „So wird die IG Metall auch in den kommenden Jahren die durchsetzungsstarke, kämpferische und zukunftsgewandte Gewerkschaft bleiben, die sie heute ist.“ (Reuters/row)