Luxusgut Olivenöl: Preise steigen – das lockt sogar Diebe an

Von: Patricia Huber

Wird Olivenöl jetzt schon zum „flüssigen Gold“? Ein Diebstahl in Spanien zeigt, wie wertvoll das Produkt aufgrund verschiedener Krisen geworden ist.

Carcabuey – Bereits kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges ist der Preis für Speiseöl enorm gestiegen. Damals waren besonders Raps- und Sonnenblumenöl betroffen, da das dafür benötigte Getreide zu großen Teilen aus der Ukraine stammt. Während sich die angespannte Lage bei diesen beiden Sorten wieder ein wenig beruhigt hat, so trifft es nun ein anderes Produkt. Olivenöl ist in den vergangenen Wochen deutlich im Preis gestiegen.

Oliven-Ernte mager: Preis für Olivenöl steigt

Seit Juni 2022 sind die Rohstoffpreise um fast 60 Prozent gestiegen, wie der Spiegel berichtet. Für Verbraucher war Olivenöl laut Statistischem Bundesamt im März 2023 um 20 Prozent teurer, als noch im Vorjahr. Grund dafür ist unter anderem die extreme Trockenheit in diesem Jahr, die die Olivenanbaugebiete in Spanien enorm getroffen hat. Üblicherweise werden in Spanien 1,3 Millionen Tonnen Olivenöl pro Jahr produziert. Im Jahr 2022/23 waren es hingegen nur 660.000 Tonnen, wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) erklärt.

Die geringere Ernte treibt natürlich auch die Endverbraucherpreise nach oben. So wie auch die Tatsache, dass viele Verbraucher beim großen Raps- und Sonnenblumenöl-Mangel vermehrt auf Olivenöl zurückgegriffen haben. Die Nachfrage ist somit noch einmal gestiegen, während das Angebot aufgrund des Klimas gesunken ist.

Olivenöl könnte bald ein knappes Gut werden. Die Hitze bereitet den Bäumen in Spanien große Probleme. (Archivbild) © Carola Frentzen/dpa

Neues Luxusprodukt? 50.000 Liter Olivenöl geklaut

Wird Olivenöl jetzt also zum Luxusprodukt? Wenn man den neusten Kriminalfall im spanischen 2500-Seelen-Dörfchen Carcabuey betrachtet, könnte man das glatt meinen. Dort wurden unglaubliche 50.000 Liter des teuren „extra virgin“ Olivenöls geklaut. Darüber berichtet die SZ. Zum Vergleich: Im Einzelhandel kostet ein Liter dieses Produkts inzwischen mehr als zehn Euro. Somit ist das geklaute Olivenöl mehr als eine halbe Million Euro wert. (ph)