Vorstoß gegen „Billigpreise“ beim Parken: Umwelthilfe rechnet vor – und verweist auf London

Parken ist vielerorts äußerst preiswert – zu preiswert, findet die Deutsche Umwelthilfe. Sie fordert teurere Parktickets. © Philipp von Ditfurth / dpa

Die Deutsche Umwelthilfe spricht sich für höhere Parkgebühren in Städten aus. Die aktuellen Kosten fürs Parken seien deutlich zu billig, findet die Umwelthilfe.

Berlin – Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert höhere Parkgebühren in Städten. Städte ließen parkende Autos zu „Billigpreisen“ oder gar umsonst den öffentlichen Raum blockieren und bremsten damit die Mobilitätswende aus, kritisierte die Umwelthilfe. Die Gebühr für einen Parkschein pro Stunde sollte mindestens so hoch sein wie die Kosten für einen Einzelfahrschein in Bus und Bahn. Die Umwelthilfe hatte bereits gefordert, dass die Gebühren fürs Anwohnerparken steigen. Mehreinnahmen sollten zudem direkt in den ÖPNV investiert werden.

Deutsche Umwelthilfe: Parken in deutschen Städten oft zu billig

Die Umwelthilfe verwies auf eine bundesweite Abfrage unter 104 Städten, darunter alle Großstädte sowie die jeweils fünf größten Städte jedes Bundeslandes. Demnach sei in 73 der abgefragten Städte Parken selbst in kostenpflichtigen Parkzonen für 1 Euro oder weniger pro Stunde möglich.

Nur die Städte Heidelberg und Osnabrück verlangten in ihren Parkzonen konsequent Parkgebühren von mindestens 3 Euro pro Stunde. Stuttgart liegt mit 4,60 Euro in der Stunde zwar an der Spitze im Preisvergleich der Tickets, jedoch nur in der direkten Innenstadt. In 27 der 104 abgefragten Städte sei kostenloses Parken selbst in bewirtschafteten Zonen für kurze Zeit möglich. Dagegen koste in London zum Beispiel eine Stunde Parken am Straßenrand bis zu 10 Euro.

„Flächendeckendes Parkraummanagement“ von Städten gefordert

Der Geschäftsführer der DUH, Jürgen Resch, fordert ein „flächendeckendes Parkraummanagement“ in den Städten. Autos stünden im Schnitt mehr als 23 Stunden pro Tag ungenutzt herum, dennoch müssten sie vielerorts dafür nicht mal einen Cent zahlen. „Wer durchschnittlich zwölf Quadratmeter öffentlichen Raum in Anspruch nimmt, sollte dafür auch eine angemessene Gebühr entrichten – und das nicht nur in der Innenstadt“, sagt Resch. Mit den Maßnahmen wolle man mehr Raum für die Menschen zurückgewinnen. (dpa, lf)