Rentner, Familien und Azubis: Jetzt gibt‘s Geld vom Staat

Ja es gibt Geld vom Staat ? Wohl eher von der Rentenversicherung in die die Rentner einbezahlt haben. Außerdem erhalten sie das was gesetzlich festgelegt ist und deshalb sollten sie aufhören dies als Almosen für die Rentner zu verkaufen. Dass dies für 2 Jahre ist sagen sie ja nicht und dass dieser Almosen von einer Inflation die mehr als doppelt so hoch ist aufgefressen wird auch nicht. Die Rentner werden zur Zeit als die Schm.... hingestellt und dabei bekommen sie nicht mal das wieder zurück was ihnen der Staat über die Energiekosten nimmt. Aber das passt eben nicht zum aufhübschen ?