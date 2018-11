Achtung, Edeka ruft Lebkuchen wegen Verletzungsgefahr zurück

Edeka ruft seine beliebten Lebkuchen wegen Verletzungsgefahr zurück. Wer die Lebkuchen gekauft hat, kann sie bei Edeka zurückgeben.

Hamburg - Edeka ruft eine beliebte Süßigkeit zurück. Es geht um die EDEKA Schokoladen Lebkuchen, Herzen, Sterne und Brezeln Zartbitter, 500 Gramm, hergestellt von der Henry Lambertz GmbH & Co. KG. Der Rückruf betrifft nur Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30/05/2019. Außerdem muss die dahinter vermerkte Chargennummer die Ziffern 748 enthalten.

+ Diese Lebkuchen sollten Sie nicht essen. © Screenshot Edeka

Rückruf: Warum sind die betroffenen Lebkuchen von Edeka gefährlich?

Der Hersteller könne nicht ausschließen, dass sich dunkelgrüne Kunststoffteile in einzelnen Packungen des Produktes befinden, heißt es in einer Mitteilung des Händlers. Der Artikel wurde nicht nur bei EDEKA angeboten: Auch Marktkauf hatte die Lebkuchen laut Pressemitteilung im Sortiment.

+ Nur Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30/05/2019 und der dahinter vermerkten Chargennummer mit den darin enthaltenen Ziffern 748 ist betroffen. © Screenshot Edeka

Rückruf: Was sollten Sie tun, wenn Sie die Lebkuchen von Edeka gekauft haben?

Sollten auch Sie die betroffenen Lebkuchen gekauft haben, können Sie diese in jeder Edeka-Filiale zurückgeben und den vollen Einkaufspreis erhalten. Das geht auch, wenn Sie den Kassenzettel nicht mehr haben. Edeka reicht das Produkt als Beleg aus.

Rückruf: Was tun Sie bei Fragen zum Rückruf der Edeka-Lebkuchen?

Falls Sie noch Fragen haben, was Sie mit ihren Edeka-Lebkuchen tun sollen oder ob Sie betroffen sind, können Sie sich an den Edeka-Kundenservice wenden. Dieser beantwortet Ihre Fragen unter 0800 / 333 5211 von Montag bis Sonntag von 8 bis 20 Uhr oder unter der E-Mail-Adresse: info@edeka.de.

