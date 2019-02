Rückruf bei Kaufland: Dieses beliebte Produkt könnte allergische Reaktionen auslösen

Weil sie einen erhöhten Sulfitgehalt aufweisen, ruft Kaufland ein beliebtes Produkt zurück. Es kann allergische Reaktionen auslösen.

München - Die Discounterkette Kaufland ruft Kokosraspeln der Eigenmarke K-Classic zurück. Bei einer Routinekontrolle wurde in einer 200 Gramm-Packung des Produkts ein erhöhter Gehalt an Schwefeldioxid (Sulfit) festgestellt. Dieser ist auf dem Etikett jedoch nicht deklariert.

Betroffen sind Kokosraspel-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15. November 2019 vom Lieferant August Töpfer & Co. GmbH, heißt es in einer Pressemitteilung. Sulfite können allergische Reaktionen hervorrufen. Übelkeit, Kopfschmerzen oder niedriger Blutdruck sind beispielsweise mögliche Folgeerscheinungen bei einer Sulfitunverträglichkeit.

Kaufland-Kokosraspeln: Allergische Reaktionen beim Verzehr sind möglich

Für Personen, die eine Sulfit-Unverträglichkeit aufweisen, kann beim Verzehr der Kokosraspeln eine allergische Reaktion nicht ausgeschlossen werden. Solche Kunden werden gebeten, den Rückruf unbedingt zu beachten und das genannte Produkt nicht zu konsumieren. Wer nicht allergisch auf Sulfit reagiert, kann das Produkt aber ohne Bedenken essen.

+ Wegen eines erhöhten Sulfitgehalts ruft Kaufland Kokosraspeln der Eigenmarke K-Classic zurück. © www.lebensmittelwarnung.de

Kaufland in Bayern, Saarland, Hessen und Rheinland-Pfalz betroffen

In den Verkauf gingen die betroffenen Kokosraspeln bei Kaufland in Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Hessen und Rheinland-Pfalz. Das Produkt kann in allen Kaufland-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons vollständig erstattet.

