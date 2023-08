Saturn-Filialen sollen nach und nach schließen: Wie die Marke schleichend begraben wird

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Die Marke Saturn scheint für den Mutterkonzern Ceconomy an Bedeutung zu verlieren. Einzelne Saturn-Märkte werden als Media-Markt wiedereröffnet, bei Neueröffnungen wird die rote Marke bevorzugt.

Ingolstadt - Ceconomy ist mit seinen Marken Media-Markt und Saturn einer der größten Elektronikhändler in Deutschland. Doch seit Jahren befindet sich das Unternehmen in schwerem Fahrwasser, ein Ökonom sorgte sich vor einigen Monaten sogar um die Zukunft der Kette. Es gehe dort mittlerweile „ums nackte Überleben“, so Gerrit Heinemann, von der Hochschule Niederrhein.

Eine Umstrukturierung soll den Konzern nun retten. Filialen werden geschlossen, bei Marketing und Logistik wird gespart, für Media-Markt und Saturn gibt es keine getrennte Werbung mehr. Diese Maßnahmen tragen erste Früchte, wie die Geschäftszahlen von Ceconomy für das erste Quartal dieses Jahres zeigen.

Saturn könnte schon in wenigen Jahren Geschichte sein. © Armin Weigel/dpa/Archivbild

Immer weniger Saturn-Märkte: bei Neueröffnungen wird Media-Markt bevorzugt

Doch der Umbau scheint weiter zu gehen als gedacht. Ceconomy will offenbar eine seiner beiden Marken schleichend begraben. Wie die Lebensmittel Zeitung (LZ) berichtet, wurden seit April vier Saturn-Häuser unter der Schwestermarke Media-Markt wiedereröffnet. Zwei weitere Saturn-Häuser sollen folgen.

Media-Markt-Saturn teilte auf Anfrage der LZ mit, dass die Grundlage für diese Entscheidungen die Ergebnisse von Umfeld- und Marktanalysen seien. Dabei scheint Media-Markt immer wieder zu gewinnen, auch bei neuen Standorten. „Bei Neueröffnungen konzentrieren wir uns auf die Marke Media-Markt sowie Formate mit Erlebnischarakter, daher gab es außer dem Xperion am Berliner Alexanderplatz im Januar keine weitere Saturn-Neueröffnung“, erklärt der Händler.

Rätselhafte Verkehrszeichen: Zehn Schilder, deren Bedeutung nicht jedem klar ist Fotostrecke ansehen

Umbau bei Ceconomy: vor allem Saturn-Filialen werden geschlossen

Das Ende von Saturn könnte bis 2025/26 besiegelt sein. Bis dahin will Ceconomy mehr als 90 Prozent aller Märkte umbauen. Dabei setzt der Händler auf neue Formate, die derzeit länderübergreifend unter der Marke Media-Markt etabliert werden.

Von den Schließungen dagegen scheint vor allem Saturn betroffen zu sein. Im laufenden Geschäftsjahr (Ende am 30. September) sollen laut LZ zehn Filialen dichtmachen, seit Januar waren es zwei. Insgesamt könnten sogar 15 Standorte geschlossen werden, was Ceconomy allerdings dementiert.