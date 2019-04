In diese Gefängnisse kommen die Schlecker-Kinder - besonders für die Tochter wird es harte Situation

Anton Schlecker (M) geht am 02.05.2017 in Ehingen (Baden-Württemberg) mit seinen Kindern Meike und Lars durch die Stadt. Während einer Sitzung des Bankrottprozesses um die Drogeriemarktkette Schlecker am 13. November teilten sie mit, dass sie vier Millionen Euro an den Insovlenzverwalter gezahlt haben.

