Nach Kiel und Co.: Drohen weitere C&A-Schließungen?

Von: Sofia Popovidi

Auch 2023 muss C&A Filialen an mehreren deutschen Standorten schließen – unter anderem in Kiel, Rendsburg und Elmshorn. Doch es könnten mehr werden.

Köln – Bereits 2022 wurden insgesamt 13 C&A-Standorte in Deutschland geschlossen – und auch viele weitere Filialen in anderen europäischen Ländern mussten dichtmachen. Grund ist eine große Umstrukturierung der Modekette C&A infolge der Corona-Pandemie. Nun folgen 2023 weitere Filialschließungen, besonders der Norden ist betroffen: Kiel, Rendsburg und Elmshorn. Doch das könnte erst der Anfang sein.

C&A Deutschland: Folgen weitere Schließungen?

C&A kündigte für 2023 bereits drei Filialschließungen an. Doch es könnten mehr folgen. (Symbolbild) © Alexander Pohl/imago

Wie vielen weiteren Filialen droht nun das Aus? Genauere Informationen zu Schließungsdaten wollte C&A auf Anfrage nicht nennen. Jedoch wurden weitere Schließungen nicht ausgeschlossen. „Im Rahmen von regelmäßigen Analysen kommt C&A zu der Entscheidung, das Storeportfolio anzupassen“, sagt Unternehmenssprecherin Claudia Junge gegenüber 24RHEIN.

Neben Schließungen kommt es bei C&A gleichzeitig auch zu Modernisierungen: „Wir investieren kontinuierlich in unsere Stores, um das Einkaufserlebnis unserer Kundinnen und Kunden zu optimieren. In den vergangenen 18 Monaten hat C&A mehr als 730 Filialen in ganz Europa modernisiert“, so Junge.

C&A schließt Filialen: Diese deutschen Standorte sind 2023 betroffen

C&A Kiel : Holstenstrasse 1-11, 24103 Kiel

: Holstenstrasse 1-11, 24103 Kiel C&A Rendsburg : Schiffbrückenpl. 1, 24768 Rendsburg

: Schiffbrückenpl. 1, 24768 Rendsburg C&A Elmshorn : Alter Markt 6, 25335 Elmshorn

: Alter Markt 6, 25335 Elmshorn Hinweis: Stand vom 12. Januar 2023; alle Angaben ohne Gewähr

C&A schließt Filialen: Sind auch Standorte in NRW betroffen?

Besonders im Norden Deutschlands kommt es zu einer Schließungswelle. Doch wie sieht es eigentlich in Nordrhein-Westfalen aus? Kunden der Standorte in Köln und Düsseldorf können vorerst aufatmen, die Filialen seien derzeit nicht von den Schließungen betroffen. „Filialen in Köln und Düsseldorf sind nicht von Schließungen betroffen oder derzeit vorgesehen“, erläutert Junge. Zu anderen Standorten in NRW hat sich C&A noch nicht geäußert.

Auch anderen Modegeschäften droht die Schließung: Über 90 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof müssen schließen und auch bei Primark oder Görtz gibt es aktuell Filialschließungen. (spo)