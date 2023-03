Grundsteuer-Schock: Haus über Nacht 15 Millionen wert - Vielleicht gibt es ein „gigantisches Gasvorkommen?“

Von: Amy Walker

Die Grundsteuer sorgt deutschlandweit für Ärger. © Jens Büttner/ZB/dpa/Illustration

Der Grundsteuer-Bescheid vom Finanzamt kann derzeit böse Überraschungen beinhalten. Eine Seniorin aus NRW hat es besonders böse erwischt.

Kreuztal – Für eine Seniorin und ihre Tochter aus Nordrhein-Westfalen gab es Ende Februar den Schock. Als sie einen Monat zuvor ihre Grundsteuererklärung fristgerecht abgegeben haben, dachten sie sich wenig dabei. Bisher zahlten sie für ihr 500-Quadratmeter-Haus, in dem sie gemeinsam in zwei Wohnungen leben, rund 530 Euro im Jahr an Grundsteuer. Als das Finanzamt nun den Bescheid erließ, konnte sie ihren Augen kaum glauben: Plötzlich ist die Immobilie ganze 15 Millionen Euro wert.

4663 Euro Grundsteuer im Jahr: Rentnerin völlig geschockt

Nach Angaben der Siegener Zeitung, die Mutter und Tochter interviewte, verlangt das Finanzamt nun eine Grundsteuer in Höhe von 4663 Euro im Jahr. Das wäre eine Erhöhung von 880 Prozent.

Bei dem Haus handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus im Kreuztal aus dem Baujahr 1972. Die beiden Wohnungen, die sich darin befinden, sind jeweils 60 und 100 Quadratmeter groß. Vergleicht man ähnliche Immobilienangebote in der Region, dann dürfte das Haus eigentlich nicht mehr als 400.000 Euro wert sein. Wie das Finanzamt da auf 15 Millionen Euro kommt, ist offenbar ein Rätsel.

Rentnerin glaubt an einen Fehler – oder an ein „gigantisches Gasfeld“ unter dem Haus

Die Seniorin sieht den Fall momentan noch gelassen, so die Siegener Zeitung. Es müsse sich bei dem Schreiben um einen Fehler handeln. Oder es befinde sich unter ihrem Grundstück ein „gigantisches Gasfeld“, von dem sie nichts wisse, wird die 77-Jährige zitiert. Damit könne sie dann auch das ganze Land aus der Energiekrise retten. Bisher hat das Finanzamt aber noch nicht auf den Einspruch gegen den Grundsteuer-Bescheid reagiert.