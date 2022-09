Trotz Uniper-Verstaatlichung - Habeck stellt klar: „Gasumlage kommt“

Von: Thomas Schmidtutz

Robert Habeck: Der Wirtschaftsminister will trotz der geplanten Verstaatlichung von Uniper zunächst an der umstrittenen Gasumlage festhalten. © Kay Nietfeld/dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will trotz der geplanten Verstaatlichung des Gasversorgers Uniper an der umstrittenen Gasumlage festhalten - zumindest vorerst.

Berlin - Ungeachtet der geplanten Verstaatlichung des Düsseldorfer Energie-Konzerns Uniper hält Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an der umstrittenen Gasumlage fest. Die Gasumlage werde zum 1. Oktober „kommen“, sagte der Minister am Mittwochmorgen auf einer Pressekonferenz in Berlin. Sie sei aus Brücke notwendig, um die finanzielle Solidität von Uniper zu sichern. Die Umsetzung der geplanten Verstaatlichung werde jedoch drei Monate dauern.

Ob die Umlage dann, wenn Uniper ein Staatsunternehmen sei, noch verfassungskonform erhoben werden könne, sei eine berechtigte Frage. Finanzverfassungsrechtliche Prüfungen dazu liefen auf Hochtouren.

Zuvor hatte sein Ministerium mitgeteilt, dass der wegen ausbleibender russischer Gaslieferungen schwer angeschlagene Uniper-Konzern verstaatlicht werde. Mehr in Kürze (AFP/dpa/utz)