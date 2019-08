Handelskrieg verschärft Sorge vor Rezession - EU beschließt Rinderexporte aus USA

Zahlreiche globale Handelskonflikte

Trump heizt den Konflikt mit China an, und Peking kündigt prompt Vergeltung an. Nicht nur die deutsche Industrie ist alarmiert. Versöhnliche Töne kommen aus Washington derweil wegen Rinderexporten in die EU.