Twitter war down: User mit Galgenhumor über Donald Trump als Schuldigen

Es kann derzeit nicht getwittert werden: Das beliebte Kurznachrichten-Netzwerk ist derzeit down.

Update um 22.05 Uhr: Halleluja! Die Welt ist wieder in Ordnung. Es scheint wieder alles zu klappen.

Update um 21.45 Uhr: Twitter ist nicht mehr down und funktioniert wieder. Zumindest ein bisschen, noch läuft nicht alles rund. Auch die ZDF-Redaktion ist sich unsicher, was sie von all dem halten soll: „Hallo?! Ist hier jemand“, fragt der Sender mit dem ersten Tweet nach der Störung.

Erstmeldung: Seit etwa 20.40 Uhr gibt es massive Probleme für die Twitter-User. Die Seite allestörungen.de verzeichnet einen sprunghaften Anstieg an Störungsmeldungen für das Soziale Netzwerk, das derzeit nicht erreichbar ist. Auf Twitter heißt es: „Etwas ist aus technischen Gründen schiefgelaufen.“ Man werde sich um das Problem sofort kümmern.

Twitter-Nutzer witzeln über Trump als Grund für die der Störung

Da die Twitter-User derzeit nicht ironisch in ihrem liebsten Sozialen Netzwerk posten können, nutzen sie halt die Kommentarspalte auf allestörungen.de. „Jetzt fühle ich mich hobbylos“, „Der Untergang Trumps hat begonnen“ oder „Was plant Trump nun schon wieder?“, ist dort unter anderem zu lesen. Eine ProSieben-Zuschauerin bedauert: „Masked Singer ohne Twitter hat wenig Sinn“.

Erst Anfang Juli gab es erhebliche Störungen bei Facebook, Instagram und WhatsApp.

mag