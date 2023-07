Ukraine setzt Magnum-Hersteller Unilever auf Liste der internationalen Kriegssponsoren

Von: Bettina Menzel

Ein Demonstrant hält während einer Demonstration ein Schild mit der Aufschrift „Nestle Raiffeisen Bayer Samsung LG Sanofi Unilever Johnson & Johnson - Hört auf in den Genozid der Ukrainer zu investieren“. © picture alliance/dpa/KEYSTONE | Peter Klaunzer

Unilever macht weiterhin Geschäfte in Russland und zahlte im Jahr 2022 über 300 Millionen Euro Steuern an den Kreml – aus Sicht der Ukraine macht das den Konzern zum Kriegssponsor.

Kiew – Das britische Unternehmen Unilever mit bekannten Marken wie Magnum, Dove oder Cif ist der größte Seifenproduzent weltweit und führt Geschäfte in fast allen Ländern der Erde – darunter weiterhin auch Russland. Kiew hat den Konsumgüterkonzern wegen seiner während des Ukraine-Kriegs anhaltenden Tätigkeit in Russland auf die Liste der „internationalen Kriegssponsoren“ gesetzt, wie die Nationale Agentur für Korruptionsprävention (NAZK) am Montag (3. Juli) mitteilte.

Magnum-Hersteller Unilever trägt laut Ukraine „zur Kriegsmaschinerie Putins bei“

Die Präsenz Unilevers in der Russischen Föderation und die „hohen Steuerzahlungen“ des britischen Konzerns an den russischen Staat nannte die NAZK als Gründe für die Entscheidung. Dadurch unterstütze Unilever die „Wirtschaft des Aggressors“ und die „Fortführung des russischen Krieges gegen die Ukraine“, hieß es weiter. „Unilever kann nicht gegen den Krieg sein und parallel zur Kriegsmaschinerie Putins beitragen“, erklärte der NAZK-Chef Olexandr Nowikow der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform. Die „Hunderten Millionen an Steuergeldern“ des Unternehmens in Russland würden „helfen, den Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren, und könnten damit indirekt sogar irgendwelche Gruppen russischer Söldner finanzieren“, so Nowikow weiter.

Rund zwei Prozent seines Nettogewinns erwirtschaftete Unilever im vergangenen Jahr mit Aktivitäten in Russland und spülte damit Steuern in Höhe von umgerechnet rund 303 Millionen Euro in russische Staatskassen, wie dpa unter Berufung auf Unternehmenszahlen berichtete. Auch zahlreiche weitere westliche Firmen machen weiterhin dicke Geschichte mit Russland, wobei Firmen aus Deutschland und den USA 2022 die meisten Gewinnsteuern an Moskau zahlten, wie eine Untersuchung der Kyiv School of Economics und der NGO B4Ukraine vom Juni ergab. Nur rund 17 Prozent der zu Beginn des Krieges in Russland tätigen 1.387 westlichen Unternehmen zogen sich bislang vollständig aus Russland zurück.

Unilever reagiert auf Entscheidung der Ukraine: „Verurteilen weiterhin den Krieg“

Nach Bekanntwerden der Entscheidung erklärte Unilever, es stehe weiter hinter einer im Februar abgegebenen Erklärung, in der das Unternehmen den Krieg in der Ukraine als „brutalen“ und „sinnlosen“ Akt des russischen Staats verurteilt hatte. Der Konzern habe Ein- und Ausfuhren eingestellt, liefere jedoch „in Russland hergestellte Lebensmittel und Hygieneartikel [...] an die Menschen im Land“, hieß es weiter.

Die Nichtregierungsorganisation B4Ukraine sieht das Argument von Unternehmen, Menschen in Russland mit „lebenswichtigen Gütern“ zu versorgen, indes kritisch. „Angesichts der Tatsache, dass diese Firmen auch Produktlinien haben, die eindeutig nicht in diese Kategorie fallen, muss dieser Einwand sehr viel genauer geprüft werden“, so die Studienautoren von B4Ukraine und KSE. Zu den bekannten Marken aus dem Hause Unilever zählen Kosmetikartikel von Dove, das Speiseeis Magnum oder Cif-Reinigungsmittel (bme/dpa).