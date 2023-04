Volkswagen präsentiert neues Flaggschiff: Elektro-Limousine ID.7 für die Langstrecke

Volkswagen stellt sein neues Baby vor: Die Elektrolimousine ID.7 soll vor allem in Amerika und China Erfolg bringen. © Monika Skolimowska / dpa

Der Autohersteller VW baut sein Elektrosortiment mit einer neuen Limousine aus. Der ID.7 soll vor allem in China den Erfolg bringen.

Berlin – Die Kernmarke von Volkswagen weitet ihre Elektroreihe nach oben aus und hat am Montag die neue Limousine ID.7 vorgestellt. Das knapp fünf Meter lange Auto soll in seiner höheren Ausstattungsvariante Reichweiten von voraussichtlich bis zu 700 Kilometern schaffen sowie mit moderner Vernetzungs- und Displaytechnik angeboten werden. Es deckt die obere Mittelklasse ab, nachdem die Wolfsburger ihre Serie reiner Stromer mit Modellen wie dem Kompaktwagen ID.3 und dem kleinen SUV ID.4 gestartet hatten.

Strammer VW-Zeitplan: Zehn neue Elektromodelle bis 2026

Gezeigt wurde der ID.7 in Berlin und weiteren Städten, er soll in dieser Woche aber auch auf der Automesse in Shanghai zu sehen sein. Zielgruppe sind einerseits Käufer in Europa und Amerika. VW hofft jedoch vor allem auf Kundschaft auf seinem wichtigsten Markt China, nur dort bietet der Hersteller bereits auch den großen SUV ID.6 an. Das Folgemodell ID.7 soll in der Volksrepublik und in europäischen Ländern ab dem Herbst erhältlich sein, in Nordamerika von 2024 an.

Knapp fünf Meter lang und 286 PS stark: Mit dem ID.7 setzt VW eine neues Flaggschiff an die Spitze seiner E-Flotte. © Volkswagen AG/dpa-mag

Als SUV-Coupé gibt es den ID.5. Einer der für Volkswagen wichtigsten Modellanläufe im vorigen Jahr war der Elektro-Bus ID.Buzz. Spätestens 2026 soll zudem die Serienversion des jüngst als Studie präsentierten Kleinwagens ID.2 fertig sein, auch ein Mini-Modell für unter 20.000 Euro wird entwickelt. Klimaschützer fordern seit langem, nicht nur größere Fahrzeuge mit alternativen Antrieben auszustatten – VW war dafür kritisiert worden, zunächst auf teurere E-Autos zu setzen.

Volkswagen: ID.7 soll „die Langstrecke elektrisieren“

Der Anteil vollelektrischer Autos bei Volkswagen Pkw soll in Europa bis zum Ende dieses Jahrzehnts mindestens 80 Prozent der ausgelieferten Fahrzeuge erreichen, bis 2026 sind zehn neue E-Modelle in Planung. Dem ID.7 soll dabei nach Konzernangaben unter anderem die Rolle zukommen, „die Langstrecke zu elektrisieren“. Er erhält die bisher größte Batterie aller Modelle der Hauptsparte. Die Europa- und Nordamerika-Varianten des ID.7 baut VW ab der zweiten Jahreshälfte im Werk Emden. Die China-Variante entsteht in der Volksrepublik selbst.

Elektroautos haben den weltweiten Automarkt drastisch und nachhaltig verändert. Dass das nicht nur positive Folgen hat, zeigen Befürchtungen aus England: Parkhäuser könnten aufgrund der deutlich schwereren E-Autos gar zusammenstürzen. (dpa, lf)