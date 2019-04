Akuter Rückruf bei beliebtem Weichkäse: Durchfall und sogar lebensbedrohliche Erkrankungen drohen

Mehrere beliebte Käsesorten werden in ganz Deutschland zurückgerufen. (Symbolbild)

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ruft mehrere Käsesorten in ganz Deutschland zurück. Vor dem Verzehr der Produkte wird ausdrücklich gewarnt.

Saint-Rémy-la-Vanne, Frankreich - Bereits vor einigen Tagen warnte das europäische Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel, RASSF (Rapid Alert System for Food and Feed), vor Bakterien in mehreren Käsesorten. Nun hat die französische Gesundheitsbehörde einen großen Rückruf mehrerer französischer Käsesorten veröffentlicht.

Bei dem Rückruf handelt es sich um Weichkäsesorten der „Société Fromagère de la Brie“. Vor dem Verzehr der betroffenen Käsesorten wird ausdrücklich gewarnt. Die Käserei beliefert alle deutschen Länder, weshalb Verbraucher in ganz Deutschland betroffen sind.

Auf lebensmittelwarnung.de hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die französische Presseinformation veröffentlicht. Die Information beinhaltet eine pdf-Datei, die die Haltbarkeiten und Lotnummern der betroffenen Produkte auflistet.

Rückruf von Weichkäse: Das droht Ihnen beim Verzehr der Brie-Käsesorten

Bei Listerien handelt es sich um eine Bakterienart, die Infektionskrankheiten bei Tieren und Menschen verursacht. Meist äußert sich die Erkrankung innerhalb von 14 Tagen durch Fieber und Durchfall. Besonders betroffen von der Infektion sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem sowie Schwangere und Senioren. Bei einem schweren Krankheitsverlauf kann es zu Blutvergiftungen und Hirnhautentzündungen kommen.

Kunden, die die betroffenen Käsesorten verzehrt haben, wird geraten, sich auch ohne bisherige Symptome in ärztliche Behandlung zu begeben. Kürzlich wurde eine beliebte Babywippe zurückgerufen, nachdem es zu Todesfällen gekommen war.

Über einen Rückruf der betroffenen Käsesorten ist nichts bekannt. Es wird jedoch empfohlen, die gekaufte Ware bei den jeweiligen Verkaufsstellen zurückzugeben oder zu vernichten.

Rückruf: Diese Käsesorten von „Société Fromagère de la Brie“ sind betroffen

BRIE, COULOMMIERS, CHEVRU, CHATEL, MARQUISE, SAINT-SIMEON, VIGNELAITS, BAYARD, JEAN DE BRIE, BRILLAT-SAVARIN, CREME DE FRANCE, EXPLORATEUR, MORIN, FROMAGE A LA TRUFFE D’ETE, LE COEUR DE LA FROMAGERE, COULOMMIERS 45% REFLET DE FRANCE

Markenbezeichnung: SOCIETE FROMAGERE DE LA BRIE

Identifikationsnummern: FR 77 432 001 CE und FR 77 436 001 CE

Lotnummern: alle

Haltbarkeitsdaten: alle ab 10/02/2019

BRIE DE MEAUX, BRIE DE MELUN, BRIE LE MONTEREAU, MONTEREAU POIVRE, COULOMMIERS, ORVANNAIS

Markenbezeichnung: LOISEAU

Identifikationsnummer: FR 77 001 001 CE

Lotnummern: FB19xxxx, weitere in der Liste

Haltbarkeitsdaten: alle

BOULE DE RAISIN, BRIE AUX BRISURES DE TRUFFES, BRIE A LA MOUTARDE, BRIE AU POIVRE, BRIE DE CHEVRU, BRIE DE MELUN, CAMEMBERT BLEU D’AUVERGNE, CHANTERAINE, COULOMMIERS JEUNE, COULOMMIERS FOURRE AUX NOIX, CREMEUX AU POIVRE, FLEURICREME, PLATEAU DU VOYAGEUR

Markenbezeichnung: HENNART

Identifikationsnummer: FR 62 215 030 CE

Lotnummern: alle

Haltbarkeitsdaten: alle

BRIE DE MEAUX AOP JEUNE, BRIE DE MEAUX AOP ½ AFFINE

Markenbezeichnung: HENNART

Identifikationsnummer: FR 62 215 030 CE

Lotnummern: siehe Liste

Haltbarkeitsdaten: siehe Liste

BRIE, BRILLAT SAVARIN, BRIE DE NANGIS

Markenbezeichnung: BEILLEVAIRE

Identifikationsnummer: FR 44 087 045 CE

Lotnummern: siehe Liste

Haltbarkeitsdaten: siehe Liste

COULOMMIERS

Markenbezeichnung: FROMAGERIE DU DOLLOIR

Zusatzinformation: Fabriqué en Seine et Marne

Identifikationsnummer: FR 02 186 001 CE

Lotnummern: alle Haltbarkeitsdaten: alle

