Von Achim Lederle

Kommt er nun im Gladiatorenkostüm oder nicht? Für seine bizarren Auftritte ist Michael O’Leary bekannt. Einige Journalisten gestern im Squaire am Frankfurter Flughafen wetteten, dass der Ryanair-Chef die Verkündung der Erfolgszahlen am Fastnachtsdienstag für einen neuen PR-Gag nutzen würde. Sie wurden allerdings enttäuscht, als O’Leary leger im blauen Hemd mit Jackett über der Schulter und Arm nach einem kleinen Unfall in der Schlinge auftauchte.

Vergleichsweise nüchtern mit nur gelegentlichen Spitzen gegen die Konkurrenz informierte O’Leary denn im besten irischen Englisch über seine Ziele in Frankfurt, wo Ryanair in vier Wochen zum ersten Mal abheben will: Insgesamt sieben Jets sollen ab Oktober am Airport stationiert werden; 20 neue Strecken unter anderem nach Athen, Barcelona, Teneriffa und Venedig sind geplant. Mehr als 2,3 Millionen Passagiere will Ryanair pro Jahr hier befördern und damit bis zu 1750 Jobs, vor allem „indirekte“, schaffen.

Wer von O’Leary den großen Frontalangriff auf die Lufthansa erwartet hatte, wurde enttäuscht: Langfristig wolle sich Ryanair mit maximal 20 Jets am Rhein-Main-Flughafen zufrieden geben. In Zukunft sollen weiterhin europäische Ziele im Fokus stehen: „Innerdeutsche und internationale Flüge interessieren uns nicht“, so O’Leary. In Frankfurt bietet die Fraport neuen Airlines drei Jahre lang einen Gebührenrabatt, von dem natürlich auch Ryanair profitiert. Deshalb sieht O’Leary auch weniger Wachstum am Flughafen Hahn im Hunsrück, der einstigen Ryanair-Deutschland-Basis. „Wir setzen auf Frankfurt und den nahen und ebenfalls günstigen Flughafen Luxemburg.“ O’Leary betonte jedoch: „Den Standort Hahn behalten wir in jedem Fall, auch unter dem neuen chinesischen Investor.“

Punkten wolle Ryanair in Zukunft weiter vor allem mit dem Preis: „Wir sind Europas günstigste Airline“, warb O’Leary und verwies auf eine Durchschnittspreis von 46 Euro pro Flug im Vergleich zu durchschnittlich 151 Euro bei den anderen Airlines. Um den Start in Frankfurt zu zelebrieren, würden bis 2. März 100 000 Sitze im europäischen Netz unter ryanair.com zum Kampfpreis von 9,99 Euro angeboten.

Auf den Start der neuen Lufthansa-Tochter Eurowings im Sommer 2018 ab Frankfurt angesprochen, blitzte bei O’Leary wieder der Schalk durch: „Eurowings ist teuer und gilt nur im Lufthansa-Vorstand als Billigflieger. Beim Preisvergleich werden sich die Kunden schnell für Ryanair entscheiden.“

Bekanntlich sollen für Eurowings auch angemietete Jets von Air Berlin fliegen. O’Leary kritisierte dies unmissverständlich: „Während die EU-Kommission uns mehrfach den Kauf des Konkurrenten Air Lingus verboten hat, arbeitet Lufthansa systematisch an einer Übernahme von Air Berlin. Hier muss das Kartellamt einschreiten.“ Zwingend notwendig sei ein einheitliches europäisches Wettbewerbsrecht. „Die Kunden wollen nur eines: Nämlich günstig fliegen.“ Hier kam er wieder zum Vorschein, der Anspruch O’Learys, Preis-Demokratisierer der Luftfahrt sein. Ryanair ist jedoch längst eine gewinnträchtige Airline wie andere auch. Einzig die angriffslustigen Auftritte unterscheiden ihren Vorstandschef weiter von anderen –auch ohne Gladiatorenkostüm.